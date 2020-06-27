27.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Kıran’dan “Ayasofya” yanıtı: Kültürel mirasımızı korumayı sürdüreceğiz
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, ABD’nin Dini Özgürlükler Özel Temsilcisi Büyükelçi Sam Brownback’in Ayasofya paylaşımına verdiği yanıtta, “Endişelenmeyin Brownback. Türkiye, kültürel ve dini mirasını korumaya devam edecek” ifadesini kullandı.
Kıran, Brownback’in Ayasofya’ya ilişkin paylaşımına Twitter’dan verdiği yanıtta şunları kaydetti: “Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet’in vakfiyesidir. Kullanımıyla ilgili herhangi bir karar bizim iç işimizdir. Türkiye, 18 dünya miras alanımızın korunmasına aktif katkıda bulunmaktadır. Endişelenmeyin Brownback. Türkiye, kültürel ve dini mirasını korumaya devam edecek.”
Brownback, paylaşımında, Ayasofya’nın, dünyanın dört bir yanındaki farklı inançlara sahip milyarlarca inanan için muazzam manevi ve kültürel öneme sahip olduğunu belirterek, Ayasofya’nın bugünkü statüsünde müze olarak herkesin erişebilirliğinin sürdürülmesi çağrısında bulunmuştu.
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