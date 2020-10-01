Son dakika haberi... ‘Kırsal mahallelere’ vergi indirimi geliyor

Teklifte yer alan düzenlemeler özetle şöyle:

- Büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak, ilçe belediye meclisinin teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisi tarafından “kırsal yerleşim” özelliği taşıyan mahalleler, kırsal mahalle kabul edilecek. Kırsal mahallelerde gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar emlak vergisinden muaf olacak. Bu yerlerde, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi yüzde 50 indirimli uygulanacak.

- Mahalli idarelerin olası Marmara depremi hazırlıklarına katkı sağlayabilmesi amacıyla Avrupa Yatırım Bankası’ndan temin edilen ve mahalli idarelere devredilen kredilerden doğan Hazine alacaklarının terkinine Hazine ve Maliye Bakanı yetkili olacak.

- Cumhurbaşkanlığı’nın görev alanına giren ve uzmanlık gerektiren konularda çalıştırılmak üzere Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’nda Cumhurbaşkanlığı raportörü ve raportör yardımcısı istihdam edilecek. Mesleğe özel yarışma sınavıyla alınacak raportörler, emeklilik de dahil olmak üzere özlük hakları bakımından TBMM yasama uzmanı; raportör yardımcıları ise yasama uzman yardımcıları ile eşit olacak.

- OHAL kapsamında kabul edilen kanunlarda yer alan ilave tedbirlere karşı, hakkında tedbir uygulanan kişi, tedbiri uygulayan kamu kurum ve kuruluşlarına üç ay içinde başvurabilecek. En geç 6 ay içinde başvurunun reddine veya tedbirin kaldırılmasına karar verilecek.

- Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin mütevelli heyetinde artık Sağlık Bakanı’nın seçtiği iki üye yer alacak. Mütevelli heyeti artık üniversitenin stratejik planını ve bütçe teklifini onaylayamayacak yalnızca teklife ilişkin görüş bildirebilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılacak iş birliklerinde de artık karar verici olamayacak mütevelli heyetleri, üniversitenin birimlerine tahsis edilecek öğretim üyesi norm kadro sayısında da onay makamı kabul edilmeyecek.

- Tıp fakültesi kurmak isteyen vakıf üniversiteleri için, “kendi mülkiyetinde, ruhsatı ve işletme hakkı kendisine ait asgari 200 yataklı hastaneye sahip olma” şartı getirilecek.

- Devletin tasarrufu altındaki yerler, umumi hizmet alanları ile kamu veya özel mülkiyete tabi arsa ve arazilerde elektronik haberleşme istasyonları için yapılacak 15 metreden yüksek kule ve direkler için artık ruhsat alınması gerekecek.