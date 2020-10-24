Tatar görevi devraldı

Meclis’e gelişinde Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından karşılanan KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı Tatar, askeri birliği selamladı. Tatar, daha sonra Uluçay ile Şeref Salonuna geçti ve bir süre sonra Uluçay’ın Genel Kurulu açmasının ardından Meclis Genel Kurul Salonu’na gelerek Cumhurbaşkanlığı yemini etti: “Devletin varlığını ve bağımsızlığını, yurdun ve halkın bölünmez bütünlüğünü, halkın kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ve Atatürk ilkelerine bağlı kalacağıma; halkımın refah ve mutluluğu için çalışacağıma; her yurttaşın insan haklarından ve temel hak ile özgürlüklerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa ve yasalara bağlılıktan ayrılmayacağıma; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma namusum ve şerefim üzerine ant içerim.”

26 Ekim’de Türkiye’de

Törene, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, bazı milletvekilleri, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ersin Tatar’ın babası Rüstem Tatar, eşi Sibel Tatar ve kızları ile diğer davetliler katıldı.

Tatar, daha sonra Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilen törende, görevi 4. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan devraldı. Tatar, burada yaptığı konuşmada, “Hedefimiz Kıbrıs Türk halkının birlik ve beraberliğini en üst düzeye çıkartmaktır. Hemen çalışmalara başlıyoruz” dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ilk yurt dışı ziyaretini 26 Ekim’de Türkiye’ye gerçekleştirecek.