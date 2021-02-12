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12.02.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Konuya samimiyetle yaklaşmak önemli’

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, “yeni anayasa” açıklamalarına ilişkin, “Hep birlikte yeni anayasanın nasıl yapılabileceğinin yollarının aranması gerek” dedi. Şentop, TBMM’nin Açılışının 100. Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında TBMM Sanat Koleksiyonu “Füreya Koral Sergisi”nin açılışının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

‘Konuya samimiyetle yaklaşmak önemli’

 

Şentop, yeni anayasa açıklamalarına ilişkin soruyu yanıtlarken, geçmişteki yanlışları tekrar etmeden, hep birlikte yeni anayasanın nasıl yapılabileceğinin yollarının aranması gerektiğini vurguladı. Şentop, şöyle konuştu: “Bunun yollarının olduğu kanaatindeyim. Burada sadece bir samimiyetle konuya yaklaşmak önemli. Sloganlar, soyut fikirler üzerinden değil, yeni anayasa dediğimizde somut, madde metinleri şeklinde düzenlenmiş kurallardan bahsediyoruz. Herkes siyaseten dile getirmiş olduğu görüşlerini bir anayasa metni haline getirmeli ve bunlar konuşulup tartışılmalı. ‘Anayasada şu iş olursa ben yokum, şu olursa ancak varım.’ gibi değerlendirmeler de yeni anayasa yapmamak üzerine bir niyeti ortaya koyar. Hangi konularla ortaklıklar, mutabakat var, ortak noktalar üzerinden gitmek lazım.”

‘Doğrular mı?’

Şentop, ABD’li bir grup senatörün yeni ABD Başkanı’na Türkiye’deki insan hakları ihlalleriyle ilgili baskı uygulanması için mektup göndermesiyle ilgili soruya karşılık da, “Metni okuduğunuzda, içinde ismi de geçiyor, FETÖ’nün, önemli bir vitrin ismi üzerinden bu senatörlere bir çalışma yaptığını, belki de muhtemelen bu metni hazırladığını ve ellerine verdiğini tahmin edebilirsiniz. FETÖ ile mücadele konusunda bir rahatsızlıkları var” dedi. Türkiye’de sokağa çıkılıp sorulduğunda, sadece 15 Temmuz hain darbe girişiminin değil, tüm darbelerin arkasında ABD’nin bulunduğuna ilişkin bir kanaat olduğuna dikkati çeken Şentop, “Bu kanaati, acaba bu bildiri acaba doğrular mı, yoksa yanlışlar mı? Müttefikliğe zarar verecek bu tür eylemlerle ilgili de gereken tepkiyi usulüne uygun olarak göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

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