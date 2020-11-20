Kovid’li milletvekili sayısı 100’e yaklaştı

TBMM Sağlık Komisyonu, koronavirüs testi pozitif çıkan milletvekili sayısının 100’e yaklaşması ve hastalığın Meclis personeli arasında da yayılması üzerine harekete geçti. Recep Akdağ başkanlığında özel gündemle toplanan komisyon, Meclis’te Kovid-19 salgınına karşı alınacak tedbirleri masaya yatırdı. Toplantıda her parti grubundan bir temsilcinin yer aldığı bir “Kovid-19 heyeti” oluşturuldu. Heyet TBMM’de alınması gereken önlemlere ilişkin bir mutabakat metni hazırlayacak.

Akdağ, yaptığı açıklamada, “İhtisas komisyonu olarak, Meclis Başkanı ve siyasi parti grupları nezdinde ne gibi tavsiyelerde bulunabileceğimizi konuşacağız” dedi. Akdağ, azımsanmayacak sayıda milletvekilinin hastalığa yakalandığına işaret ederken, Milliyet’in ulaştığı bilgiye göre TBMM’de Kovid-19 geçirmiş ya da halen tedavisi süren vekil sayısı 100’e yaklaştı.

Akdağ, komisyonun bir ilke imza atarak bazı üyelerinin Zoom üzerinden toplantıya katılımının sağlandığını, bunun yaygınlaştırılabileceğini ifade etti.

İlginç öneriler

Toplantıda Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan tedbirlere paralel olarak TBMM lokantalarında da paket servis uygulamasına geçilmesi, TBMM’de servisi yapılan çay, ıhlamur, kek ve farklı yiyecek ikramlarının kaldırılması, sadece kapalı su verilmesi, Genel Kurul ve komisyonlarda konuşmaların maskeli yapılması önerileri gündeme geldi. Konuşurken maske çıkarılmaması için gerekirse vekillerle tek tek görüşmeler yapılması önerisi de “kamerada görüneceğim diye hastalığı yaymasın kimse” ifadesiyle dile getirildi.

Genel Kurul’a verilen ara veya kapanışlarda, milletvekillerin tıkış tıkış kapılara yöneldiklerini, bunu yapmamaları konusunda uyarı yapılmasını isteyen bazı komisyon üyeleri, kulislerde oturmak yerine hava almak için kulis bahçelerine çıkılmasını önerdi. Ayrıca Genel Kurul’un saat başı havalandırılması gerektiğini dile getiren vekiller, Meclis’te kullanılan dezenfektan ve maskelerin kalitesi konusunda şikayetler geldiğini, en kaliteli ürünlerin alınmasının sağlanmasını talep etti. Bazı vekiller ise, TBMM komisyonları ve Genel Kurul’un gündemine tartışma yaratacak kanunların getirilmemesini istedi.

‘Meclis’in tutumu örnek olmalıdır’

CHP’li Ali Şeker ise şunları söyledi: “Önümüzdeki kış için bazıları ‘nükleer kış’ diyor. Geçen sene İtalya’nın, İspanya’nın yaşadığı o kötü durumu biz geç giriş nedeniyle geçen sene yaşamadık ama bu sene muhtemeldir ki böylesi kötü bir senaryo bizi bekliyor. Bazı kısıtlamalar geldi; bu, artış hızını azaltabilir ama kesecek gibi gözükmüyor. Hekim olarak bizler biliyoruz ki eğer bir salgın varsa, toplumda temaslarla bulaşıyorsa bunu önlemenin yolu tam karantinadan geçiyor.

Zorunlu alanlar dışında diğer çalışma alanları tatil edilmesi, uzaktan çalışılması gerekir. Okullar açıldı gereksiz bir risk alındı ve şimdi kapatılmak durumunda kalındı. Hiç açılmamalıydı. İşin ucunda ölüm var, ağır hasar bırakan bir hastalık var ve bu konuda da Meclis örnek olmalı bu tutumuyla.”