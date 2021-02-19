Kritik bölgede yeni üs iddiası

Kuvvetlerini Suriye’nin doğusuna çekmesine rağmen yakın zamanda kuzeye doğru genişleyen ABD, Suriye, Türkiye ve Irak üçgen sınırında büyük bir askeri üs inşa etmek için çalışma başlattı.



600 kamyon girdi



Bu kapsamda yaklaşık bir aydan beri Irak’tan bölgeye silah, lojistik malzeme ve asker taşınıyor. Son olarak önceki gün, zırhlı araç yüklü 50 TIR’dan oluşan araç konvoyu Kuzey Irak’tan Kamışlı bölgesine geçti. TIR’larda zırhlı araçların yanı sıra silah, askeri ve lojistik teçhizatlar yer aldı. 2021 başından bu yana bölgeye en az 600 kamyonun giriş yaptığı belirtildi. Silah, araç ve techizatların bir bölümü Deyrizor bölgesinin doğu kırsalındaki El Ömer petrol sahasına konuşlandırıldı. Petrol sahasında ise yoğun uçak ve helikopter hareketliliği dikkat çekiyor.



ABD’nin yeni askeri üs inşaatını Arab News haber sitesi duyurdu. Üs için belirlenen alan, terör örgütü YPG’nin kontrolündeki Haseke’nin Ayn Divar (Çavuşköy) kesiminde. El Malikiye’nin (Derik) kuzeyine düşen Ayn Divar, Suriye-Türkiye sınırının en doğu noktasının yakınında yer alıyor. Geçen ay Rusya askeri polisinin de, ABD’nin Irak’taki üslerine lojistik ve askeri destek göndermek için kullandığı Ayn Divar’daki bir otoyolun yakınına konuşlandığı bildirildi.



Neden Ayn Divar?



Washington merkezli düşünce kuruluşu Savaş Araştırmaları Enstitüsü Hükümet İlişkileri Bölümü Direktörü Nicholas Heras, ABD’nin yeni üs için Ayn Divar’ı seçmesinin stratejik bir hamle ve kuzeydoğu Suriye’deki varlığını uzun vadeli kılmaya yönelik olduğunu açıkladı. Heras, “Üs, IKBY’den Suriye’nin kuzeydoğusuna en önemli geçiş noktasının yakınında olacak; burası, IŞİD’le savaşta Suriye’ye ikmal ve takviye girişi için en çok kullanılan yol” dedi. ABD kuvvetlerinin yeni üsten insansız hava araçlarını da kullanabileceği, bunun bölgede faaliyet gösteren DAEŞ yöneticileri ve unsurlarına yönelik keşif ve saldırılar için çok kullanışlı olacağı ifade edildi.