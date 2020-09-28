‘Kudüs diplomasisi’ geri adım attırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi’nin ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’i ağırladı. İki ülkenin de Kudüs’te elçilik açılacağı mesajlarına tepki verilmesinin ardından gerçekleşen görüşmelerde Taçi’nin ardından Vucic’in de bu adımı “uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde atmayacaklarını” söylediği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü Vahdettin Köşkü’nde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi. Erdoğan, Vucic’ten önce de Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile bir araya gelmişti. Vucic ve Kosova Başbakanı Avdullah Hoti geçtiğimiz haftalarda ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmüş, Sırbistan’ın İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağı, Kosova’nın da İsrail’i tanıyıp Kudüs’te büyükelçilik açacağı duyurulmuştu. Erdoğan, bu açıklamaların ardından iki ülke Cumhurbaşkanı ile telefonda görüşerek bu karara tepkisini iletmesinin ardından iki lider de birer hafta arayla Türkiye’ye ziyarette bulundu.

‘Barışa zarar’

Erdoğan’ın Vucic ile görüşmesinde de ilk gündem Sırbistan’ın Kudüs’e elçilik açma kararı oldu. Görüşmede, Trump açıklama yaparken Vucic’in “durumdan habersiz şekilde” danışmanlarına baktığı video da gündeme geldi. Erdoğan’ın, Sırbistan’ın kararından duyduğu şaşkınlık ve üzüntüyü aktardığı kaydedildi. Vucic’in ise bu adımı “uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde atmayacaklarını” vurgulayarak, “O aşamaya geçilmeyecek” dediği öğrenildi. Amacın İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi olduğunu anlatan Vucic, “Her alanda barışın tarafında olduk. Barışa zarar verecek adımların yanında olmayacağız” dediği bildirildi. Erdoğan da bu tutumu doğu bulduğunu ifade etti.

Öte yandan görüşmede Vucic, Sırbistan ile Kosova arasındaki barış sürecine dair de bilgi verdi. İkili ayrıca Sırbistan’daki Türk firmalarca üstlenilen otoyol projeleri, yeni yatırım alanlarını da ele aldı. Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek üçlü zirve toplantısının da kısa zamanda yapılması gerektiği konusunda uzlaşıldı.

‘Emrivaki yapıldı’

Erdoğan’ın Taçi ile bir araya geldiği görüşmede de Taçi, “Emrivaki yapıldı. Bu adım atılmayacak” açıklamasını yapmıştı. Taçi’nin ardından Vucic’in de benzeri bir çerçeve çizmesinin ardından hem Sırbistan hem de Kosova ile olan ilişkilerde ivme bekleniyor.

‘Alçak masa’ skandalı

ABD Başkanı Trump, eylül ayı başında Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Kosova Başbakanı Avdullah Hoti ile Oval Ofis’te bir basın toplantısı düzenlemişti. Beyaz Saray tarafından servis edilen fotoğraflarda Trump görkemli bir masada otururken Vucic ve Hoti’nin derme çatma bir masada oturtulması skandal olarak yorumlanmıştı. Bu görüşme sırasında Trump’ın gerek Sırbistan’ın gerek Kosova’nın Kudüs’te büyükelçilik açacaklarını söylemesi hem Vucic’i hem Hoti’yi şaşırtmıştı. Trump’ın açıklaması sırasında Vucic’in yaşadığı şaşkınlık kameralara da yansımıştı.