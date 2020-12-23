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23.12.2020 - 07:00 | | ÜSKÜP AA

‘Kuzey Makedonya’yı FETÖ konusunda uyardık’

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) dünya genelinde faaliyet gösterdiği her ülkede güvenlik riski oluşturduğunu bildiklerini ve bunu ifade ettiklerini söyledi.

‘Kuzey Makedonya’yı FETÖ konusunda uyardık’

 

21 Aralık Türkçe Eğitim Günü dolayısıyla Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te bulunan Şentop, Anadolu Ajansı (AA) ve TRT’nin sorularını yanıtladı.

Şentop, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türkiye 15 Temmuz’da darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kaldı. Bu darbe teşebbüsünün arkasında FETÖ’nün olduğu artık mahkeme kararlarıyla tespit edilmiş durumda. Türkiye bu örgütle olan mücadelesini sınırları içinde büyük ölçüde  tamamladı. Fakat bu örgütün en büyük tehdit oluşturduğu ülke, hedefindeki ülke Türkiye olmakla beraber dünyada faaliyet gösterdiği her ülkede güvenlik riski oluşturduğunu da biliyoruz ve bunu ifade ediyoruz. Bugün de benzer şeyleri dile  getirdim. Dünyada bazı ülkelerde darbe hazırlıkları, darbe teşebbüsleri gibi girişimlerde bulunduğunu bu örgütün faaliyet halinde olduğu ülkelerde ifade ettik, az veya çok, siyasi iktidarlara ve siyasetin, hükümetin işleyişine zarar  verebilecek bir potansiyeli barındırıyorlar. Dolayısıyla biz Türkiye için bir talepte bulunmuyoruz. Kardeş ve dost ülkeler, bu arada Kuzey Makedonya’nın güvenliğine dair dostane bir ikazda bulunduk bu anlamda. Bu örgütün faaliyet gösterdiği her yerden kökünün kazınıp atılması lazım, biz bütün ülkelerde olduğu  gibi Kuzey Makedonya’da da FETÖ faaliyetlerinin sona erdirilmesi ve bunların  ülkeden tasfiye edilmesinin önemine işaret ettik.”

‘En cömert ülkeyiz’

Şentop, Türkiye’nin 15 yıldan fazla bir zamandır insani esaslara dayalı diplomasi yürüttüğünün altını çizerek, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ve Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) de ortak tarihi ve kültürel varlıklarla ilgili  çalışmalar yaptığını, ayrıca insani yardım faaliyetleri de gerçekleştirdiğini kaydetti. Şentop, Türkiye’nin dünyada en çok insani yardımda bulunan ülke olduğunu anımsatarak, “Türkiye dünyanın en zengin ülkesi değil, ama en cömert ülkesi” dedi.

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