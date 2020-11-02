Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, hastanenin yoğun bakımında bir süredir Kovid-19 nedeniyle tedavi gören Burhan Kuzu’nun, yoğun çabalara rağmen sabaha karşı yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kayseri Develi’de 1955’te dünyaya gelen Burhan Kuzu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Akademik alanda yürüttüğü çalışmalarla profesörlük unvanı alan Kuzu, stajyer kaymakam olarak çalıştı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği ve Başkanlığı görevlerini yaptı.

Akademik araştırmaları çerçevesinde Paris Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bulunan Kuzu, mesleki alanda çok sayıda kitap ve makale yazdı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyelik ve yöneticilik üstlenen Burhan Kuzu, 2001’de Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kurucu üyesi olarak aktif siyasete başladı.

Partinin ilk Demokrasi Hakem Kurulu Başkanlığını yürüten Kuzu, 22, 23 ve 24. dönemde İstanbul Milletvekili seçildi ve bu dönemlerde Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaptı. Cumhurbaşkanı Fahri Başdanışmanlığı görevinde de bulunan Burhan Kuzu, AK Parti MKYK üyesiydi.

KUZU İÇİN TAZİYE MESAJLARI

‘Değerli yol arkadaşım’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün (dün) vefat haberini üzüntüyle aldığımız, AK Parti’mizin kurucularından, değerli yol arkadaşım Burhan Kuzu hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabb’imden koronavirüs tedavisi gören tüm hastalarımıza acil şifalar temenni ediyorum” ifadesini kullandı. Kuzu’nun vefatı dolayısıyla bakanlar Zehra Zümrüt Selçuk, Fatih Dönmez, Murat Kurum, Mehmet Kasapoğlu, Ruhsar Pekcan, Bekir Pakdemirli, Adil Karaismailoğlu, Mevlüt Çavuşoğlu, Süleyman Soylu, Berat Albayrak, Abdulhamit Gül, Mehmet Nuri Ersoy, Ziya Selçuk ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da başsağlığı mesajı yayımladı. Bazı mesajlar şöyle:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: İstanbul Hukuk Fakültesi’nden hocamız; 22., 23., 24. ve 26. dönem AK Parti İstanbul milletvekili; Burhan Kuzu ağabeyimizin Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı, kıymetli hocamız Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Değerli büyüğümüze Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Değerli yol ve dava arkadaşımız, akademik ve siyasi şahsiyeti ile seçkin bir yeri olan Burhan Kuzu hocamızı kaybetmenin derin hüznü içerisindeyiz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Saygın siyasetçimiz, hukukçu ağabeyimiz Prof. Burhan Kuzu’yu, 17 Ekimden beri tedavi gördüğü Kovid-19 sebebiyle kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Salgın, bizi yakınlarımızdan, yeri doldurulamaz insanlardan ayırmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden TBMM Anayasa Komisyonu eski başkanı ve AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu’ya Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dilerim.

AK Parti: 22, 23, 24 ve 26’ncı dönem milletvekilimiz ve partimizin kurucularından Prof. Dr. Burhan Kuzu, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etmiştir. Merhum hocamıza Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar niyaz ederiz.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu: Kurulumuz üyesi, TBMM Anayasa Komisyonu eski Başkanı ve 22, 23, 24 ve 26’ncı dönem milletvekili, değerli büyüğümüz Prof. Dr. Burhan Kuzu hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun.