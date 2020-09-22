Libya’da orduyu Türkiye inşa edecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye’nin, 17 Ağustos’taki Libya temasları sırasında yapılan, ülkede askeri kurumların inşa edilmesine ilişkin destek anlaşması, önceki gün uygulanmaya başlandı. Nemruş, Türkiye’yle birlikte orduyu yeniden inşa ve geliştirmeye yönelik programları uygulamaya başladıklarını duyurdu. Nemruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Türk tarafıyla birlikte, silahlı kuvvetleri inşa ve yeniden yapılandırma, hava savunması, donanma, terörle mücadele ve özel kuvvetleri geliştirme programlarını uygulamaya başladık. Bu bağlamda ilk eğitim merkezi başkent Trablus’un batısında hazırlandı. Öncelik uluslararası standartlara göre bir ordunun kurulması olacak.”