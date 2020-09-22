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22.09.2020 - 07:00 | | ECEM TOPLAR Ankara

Libya’da orduyu Türkiye inşa edecek

Libya Savunma Bakanı Salahaddin en-Nemruş, Türkiye’yle birlikte orduyu yeniden inşa ve geliştirmeye yönelik programları uygulamaya başladıklarını duyurdu. Buna göre, Türkiye ve Libya, silahlı kuvvetleri inşa ve yeniden yapılandırma, hava savunma, donanma, terörle mücadele ve özel kuvvetleri geliştirme programlarında birlikte hareket edecek.

Libya’da orduyu Türkiye inşa edecek
ECEM TOPLAR Ankara

 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye’nin, 17 Ağustos’taki Libya temasları sırasında yapılan, ülkede askeri kurumların inşa edilmesine ilişkin  destek anlaşması, önceki gün uygulanmaya başlandı. Nemruş, Türkiye’yle birlikte orduyu yeniden inşa ve geliştirmeye yönelik programları uygulamaya başladıklarını duyurdu. Nemruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Türk tarafıyla birlikte, silahlı kuvvetleri inşa ve yeniden yapılandırma, hava savunması, donanma, terörle mücadele ve özel kuvvetleri geliştirme programlarını uygulamaya başladık. Bu bağlamda ilk eğitim merkezi başkent Trablus’un batısında hazırlandı. Öncelik uluslararası standartlara göre bir ordunun kurulması olacak.”

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