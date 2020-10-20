20.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
‘Libyalı kardeşlerimize desteğe devam edeceğiz’
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya’nın yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed El-Haddad’ı Ankara’da kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı. Libya’daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Akar, Genelkurmay Başkanlığı görevine atanmasından dolayı El-Haddad’ı kutladı. Görüşmede, Türkiye ve Libya arasındaki 500 yıllık tarihi dostluk, kardeşlik bağlarına vurgu yapan Akar, “Libyalı kardeşlerimize, daha rahat, daha mutlu, daha güven içinde yaşamaları için destek vermeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.
İYİ Partili Ümit Özdağ'dan İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili bomba FETÖ iddiasıİYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, CNN Türk'te Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge'de ses getirecek flaş açıklamalarda bulundu. Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu iddia etti. Öte yandan programa telefonla bağlanan Buğra Kavuncu, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.