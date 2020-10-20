‘Libyalı kardeşlerimize desteğe devam edeceğiz’

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı. Libya’daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Akar, Genelkurmay Başkanlığı görevine atanmasından dolayı El-Haddad’ı kutladı. Görüşmede, Türkiye ve Libya arasındaki 500 yıllık tarihi dostluk, kardeşlik bağlarına vurgu yapan Akar, “Libyalı kardeşlerimize, daha rahat, daha mutlu, daha güven içinde yaşamaları için destek vermeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.