‘Liyakat Değerlendirme Merkezi kurulsun’

Milliyet’e konuşan Ağıralioğlu, Türkiye’de hükümetin problem çözme kapasitesinin azaldığını savunarak, “Memlekette inanılmaz işsizlik var. Milletin derdi geçim. Öyle bir sistem kurmalıyız ki 2-3 senede memleketi düze çıkarmalıyız. Mevcut Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, eski sistemin kötülüklerini anlatıp ümidi takdim etmişti millete” ifadelerini kullandı. Çalışmada, cumhurbaşkanlığının sembolik temsili makama dönüştürülmesi, Başbakanlığın etkin hale getirilmesinin öngörüldüğünü söyleyen Ağıralioğlu, “Bu mevcut sistemin doğru çalışan bir tane yeri yok” dedi.

Yapılacak atamaların kontrol ve denetimini sağlamak amacıyla Liyakat Değerlendirme Merkezi kurulmasını öngördüklerini aktaran Ağıralioğlu, “Yurt dışında da var bu organizasyonlar. Yasamanın, yürütmenin diyelim ki atamada tercihleri olacak. Bu tercihleri bile puanlayacak kurullara ihtiyacımız var. Yarın yürütme atamalarında isabet ettiremezse, isabet ettirememenin sorumluluğun taşıyacak” dedi.

‘Gerekçeli karar inceleniyor’

İYİ Parti’den ihraç kararı yargıdan dönen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ı yeniden Disiplin Kurulu’na sevk etme görüşünün ağırlık kazandığı İYİ Parti, önceki gün ihracı iptal eden Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin tebliğ ettiği gerekçeli kararı incelemeye başladı.