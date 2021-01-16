Macron’dan Erdoğan’a Türkçe mektup: ‘İlişkilerimizi geliştirelim’

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Türkçe hitapla mektup gönderdiğini ve Türkiye-Fransa ilişkilerini geliştirmek istediğini aktardığı belirtildi. CNN Türk’ün Ankara Temsilcisi Dicle Canova’nın aktardığına göre; Pakistan’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkçe hitapla bir mektup gönderdiğini ve Türkiye-Fransa ilişkilerini geliştirmek istediğini bildirdiğini açıkladı.

Geçtiğimiz haftabaşı Ankara’ya ulaşan mektup ilişkilerin yumuşamaya başladığının göstergesi olarak yorumlanırken, Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanının ilişkileri düzeltmek istediğine ve Türkiye’ye verdikleri öneme vurgu yaptığını belirtti.

4 başlıkta istişare

Macron’un, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kendisiyle görüşme talebini de bu mektup aracılığı ile ilettiğini ifade eden Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanımız ‘memnuniyetle görüşürüz’ dedi. Önce video konferans veya telefon görüşmesi olacak sonra fiziken bir araya gelinir” ifadesini kullandı. İlişkilerin normalleşmesi içinde 4 başlıkta istişarelere başlama kararı alındığını da anlatan Çavuşoğlu, “İkili düzeydeki istişareler, terörle mücadele, bölgesel konular Suriye, Libya dahil ve eğitim işbirliği bu dört başlığı oluşturacak Yunanistan’la da istikşafı görüşmeler de başlayacak bu konuda da ne düşündüğünü sorduk” bilgisini verdi.

Ortak gözlem merkezi

2 günlük ziyarette Pakistan-Azerbaycan-Türkiye zirvesi de gerçekleşti. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile özel bir görüşme yapan Çavuşoğlu, “Ortak gözlem merkezinde yer belirlendi ve Ağdan’da inşaat başladı. Gözlem merkezinde 60 Türk, 60 Rus askeri olacak. Türk askeri gitmeye başladı. İlaveten ihtiyaç olursa da Azerbaycan’la ileride ikili bir anlaşma yaparak gerekli desteği veririz” dedi.

ABD ile ilişkiler

ABD ile ilişkiler konusunda Biden yönetimi ile çalışmaya hazır olduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, “Ön yargılı da değiliz. İlişkilerde bugüne kadar yaşanmış ve bundan sonra yaşanacak sorunlar var ama önemli fırsatlar da var. Yeni yönetimdeki isimlerin çoğunu Obama yönetiminden tanıyoruz ama bildiğimiz insanların olması sorunların hallolacağı anlamına gelmez” dedi. “Yol haritası için çalışıyoruz” diyen Çavuşoğlu, “Obama döneminden beri kalan sorunlar YPG/PKK gibi sorunlar bunlar ne olacak” sorusuna, “Umarım bu sorunları aşarız. S400 sorunu var biz çalışma grubu önerimizi kendilerine ileteceğiz” yanıtını verdi. Çavuşoğlu, “Türkiye’nin stratejik konumu her geçen gün önem kazanıyor. Biden yönetimi de bunun farkında Cumhurbaşkanı da göreve geldikten sonra kendisini arayıp tebrik ederek tabi ki görüşelim diyecektir” dedi.