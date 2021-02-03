MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına tepki
ABONE OL
03.02.2021 - 01:01 | | AA

Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerde gözaltına alınanlardan 79’unun DHKP/C ve TKP-ML terör örgütü üyesi olduğunu belirterek "Sanırım terör sevici Kılıçdaroğlu, evlatları olarak bunları kastediyor." ifadesini kullandı.

Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına tepki

Ünal, Twitter hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere ve gözaltılara ilişkin yaptığı değerlendirmeyi paylaşarak açıklamada bulundu.

Mahir Ünal, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, gözaltına alınanlardan 79'unun DHKP/C ve TKP-ML terör örgütü üyesi olduğunu açıkladı. Sanırım terör sevici Kılıçdaroğlu, evlatları olarak bunları kastediyor. Öğrencilerimiz ise Türkiye’nin evlatlarıdır ve teröre karşı yanlarındayız." paylaşımını yaptı.

Hamsi avlama yasağı esnetildi, tekneler tonlarca balıkla döndüKocaeli'nin Kandıra ilçesinde, balıkçı tekneleri, hamsi avlama yasağının İstanbul'un doğusu ve Kocaeli sınırları ile esnetilmesinin ardından açıldıkları Karadeniz'den tonlarca hamsi ile döndü. 2 tekne ile 500 kasa hamsi yakalanırken, balıkçılar fiyatların düşeceğini belirtti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son Dakika: 4 gencin feci ölümünde yeni gelişme! Çarpıcı görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika: 4 gencin feci ölümünde yeni gelişme! Çarpıcı görüntüler ortaya çıktı

Binlerce kişiye ödeniyor! Ayda 2 bin 840 lira...

Binlerce kişiye ödeniyor! Ayda 2 bin 840 lira...

Çin'den yeni Jack Ma hamlesi!

Çin'den yeni Jack Ma hamlesi!

Balıkçıların yüzü güldü! Tonlarca hamsiyle döndüler...

Balıkçıların yüzü güldü! Tonlarca hamsiyle döndüler...

Sıradaki Haber