‘Mahkemede akla kara ayrılacak’

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Akşener, İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ’ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki FETÖ’cü suçlamasıyla başlayan tartışmalarla ilgili şunları söyledi: “Bu konu medyanın ilgisini çekiyor; ama vatandaşın derdi başka. Sosyal medya ya da medya ile dert paylaşmak yerine açıp telefon veya bir araya gelip yüz yüze konuşulsa daha iyi olurdu. Bu yapılamadı ama kamuoyuna mal oldu. Vatandaşın derdi ile hiç yan yana gelmiyor. Vatandaş bize bunu sormuyor. Vatandaş oğlunun Türkiye’yi terk etmek istediğini ağlayarak dert yanıyor. ‘Derdimizi Meclise taşı’ diyorlar. Görelim Mevlam neyler eylerse güzel eyler. Buğra Bey kendisi ile ilgili iddia sahiplerinin hukuk yolu ile iddialarını ispatlamaları için fırsat tanıyor. İddia sahipleri gidecek mahkemede bilgi belgeyi bildirecekler, mahkeme karar verecek. O zaman akla kara birbirinden ayrılacak.” Akşener, bu konuyla ilgili bir tasarrufunun olup olmayacağı sorusuna “No comment (Yorum yok)” şeklinde espriyle yanıtladı.