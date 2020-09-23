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23.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Mahkemeyi kimse etkileyemez’

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Uygulama Adliyesi Açılış Programı”nda “Kimse toplum yargıçlığına soyunmasın. Kimsenin mahkemeleri etkilemeye hakkı, yetkisi yoktur” dedi.

‘Mahkemeyi kimse etkileyemez’

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Kimse toplum yargıçlığına soyunmasın” dedi.

Gül, Türkiye Adalet Akademisi’ndeki “Uygulama Adliyesi Açılış Programı”nda yaptığı konuşmada, “Türkiye hukuk devletidir. Kimse anayasadan, kanunlardan almadığı yetkiyi kullanamaz. O yüzden adalet, bağımsız ve tarafsız mahkemelerde ancak tecelli eder” vurgulamasını yaptı.

Kimsenin toplum yargıçlığına heves etmemesi gerektiğini söyleyen Gül, şunları kaydetti:

‘Amigosu gibi’

“Kimse toplum yargıçlığına soyunmasın. Kimsenin mahkemeleri etkilemeye, tesir altına almaya hakkı, yetkisi yoktur. Bu kanunlarımızda suçtur. Böyle tahkir ve tahrip siyaseti içinde, adeta bir tribün amigosu gibi beğenmediği kararlar karşısında yargı mensuplarını hedef gösterme cüretini kimse kendisinde bulmamalıdır. Elbette milletimiz ve adalet nezdinde, adil kararın yerine geçebilecek hiçbir değer yoktur. Yargısal işleyişte hakim ve savcı faile değil, fiile bakar. Ne söylendiğine değil, delile bakar. Dosyasında delil yoksa, istediği mecrada bunlar değerlendirilsin, burada asıl olan savcının, hakimin kendi dosyasına bu delillerin intikal etmesi ve buna göre karar vermesidir.

Hiçbir mahkeme, Adalet Bakanlığı’nın taşra teşkilatı, il müdürlüğü değildir ve Adalet Bakanı’nın da bir cübbesi yoktur, asla olamayacaktır ve olmamalıdır da. Öyle ayak ayak üstüne atarak, ‘Adalet Bakanı şunu tutuklasın, bunu serbest bıraksın’ gibi telkin verenlerin hukukta asla karşılığı yoktur. Bunlar geçmişte çok görüldü. Ancak Türkiye’de işleyen bir hukuk sistemi vardır. Öyle ayak ayak üstüne atarak, klavye karşısında cübbe giyenler değil, bu milletin anayasasıyla verilmiş olan görevi, yetkiyi almış hakim ve savcılar ancak Türk milleti adına kararı verebilir.”

Sağlık Bakanı Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ettiSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına ziyarette bulundu.Koca, Twitter hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Keçiören EAH Acil Servisindeki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları, arkadaşlarımızın beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız." ifadelerini kullandı.
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