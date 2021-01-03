Malkoç: Vatandaş hakkını sanal ortamda da aradı

KDK Başkanı Şeref Malkoç, kurumun 2020 performansını Milliyet’e değerlendirdi. KDK’ya kurulduğu 2013’te sadece 7 bin 638 şikayet başvurusu yapıldığını belirten Malkoç, 2019’da 20 bin 968’e ulaştığını söyledi. 2020’de ise, 90 bin 53 başvuru aldıklarını aktaran Malkoç, rekor düzeydeki artışın pandemiden kaynaklandığını ifade etti. 2020’deki başvuruların 89 bin 426’sının altı ay içinde sonuçlandırıldığını bildiren Malkoç, adaleti hızlı ve ücretsiz gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Ombudsmanlığı “yumuşak güç” olarak niteleyen Malkoç, KDK’nın verdiği kararlar ve kararlarının uygulanma oranı ile da başarılı performans sergilediğini söyledi. Malkoç, 2016’da sadece 94 tavsiye kararı verilirken, 2020’de ise, 68 bin 820 tavsiye kararı verildiğine işaret ederek, “Bu konuda dünya ölçeğinde bir rekora imza attık” dedi. Şeref Malkoç, KDK’nın kararlarına kamu kurum ve kuruluşlarının uyum oranının ise, yüzde 77 olduğunu söyledi.

KDK olarak aldıkları kararlarla yargının da iş yükünü azaltarak insan odaklı bir idarenin gelişmesine katkı sağladıklarını vurgulayan Malkoç, “KDK bazen bir meslek grubu, bazen bir şehrin tamamı, bazen de aynı durum nedeniyle mağduriyet yaşayan yüzbinlerce kişiyi etkileyen kararlar vermekte” ifadelerini kullandı.

Çağrı merkezi gibi çalışan bilgilendirme sistemlerinin her yıl yüzbinlerce vatandaşı “haklarını nasıl arayacağı” konusunda bilgilendirdiğini belirten Şeref Malkoç, 2020 yılında bizzat gelen, telefon eden veya sanal ortamdan başvuran 115 bin kişiyi bilgilendirdiklerini kaydetti.

‘Temel ihtiyaç kadar önemli’

2020’de KDK’nın E-Başvuru web sayfasının 4 milyon 443 bin 464 kez görüntülendiğini söyleyen Malkoç, şöyle devam etti: “Pandemi döneminde vatandaşın hak arama ihtiyacının temel ihtiyacı kadar önemli olduğunu gördük. Pandemi nedeniyle evine kapanan insanımız, haklarını dijital ortamda aradı. Hakkını aramaktan vazgeçmedi.

Vatandaşlar pandemi döneminde temel ihtiyaçlarını yemek kıyafet gibi internet üzerinden çeşitli firmalardan karşılarken, yaşadıkları hak kayıplarını ise KDK’ya başvurarak giderdi. Pandemi döneminde kurumumuza başvuruların yoğunluğunu dikkate aldığımızda öyle bir noktaya geldik ki vatandaşta hak arama ihtiyacı yemek ve giyinmek gibi temel ihtiyaçlarla başa baş gittiğini gördük.”