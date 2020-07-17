Man Adası için 359 bin lira daha ödeyecek

İstanbul Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 14 Temmuz Salı günü Kılıçdaroğlu’nun 28 Kasım 2017 tarihli konuşması nedeni ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarına toplam 197 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verilmişti. İstanbul Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dün karara bağlanan davada da Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan ve yakınlarına 359 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verildi. Mahkeme, daha önce aynı tutar üzerinden tazminata hükmetmişti. Karar öncesi Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in reddi hakim talebinin reddine karar verildi. Duruşma sonunda Kılıçdaroğlu’nun Recep Tayyip Erdoğan’a 150 bin, dünürü Özdemir Bayraktar’a 60 bin, kızı Esra Albayrak’a 22 bin, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’a 22 bin, oğlu Necmeddin Bilal Erdoğan’a 20 bin, oğlu Ahmet Burak Erdoğan’a 16 bin, kardeşi Mustafa Erdoğan’a 15 bin, dünürü Sadık Albayrak’a 14 bin, eniştesi Ziya İlgen’e 14 bin, dünürü Orhan Uzuner’e 13 bin, dünürü Osman Ketenci’ye 13 bin TL manevi tazminatı konuşma tarihi olan 21 Kasım 2017 tarihinden itibaren işleyecek olan faizi ile ödemesine hükmetti.