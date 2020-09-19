Mansur Yavaş beraat etti

Yavaş hakkında avukatlık yaptığı döneme ilişkin senetle mükerrer tahsilat yapmaya çalıştığı iddiasıyla “görevi kötüye kullanmak”, “kişilerin huzur ve sükununu bozmak” suçlarından açılan davanın karar duruşması dün Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Yavaş’ın “görevi kötüye kullanmak” suçundan beraatına karar veren mahkeme, Yavaş hakkındaki senedi veren kişiye tahsilat amacıyla çok sayıda mesaj göndererek “kişilerin huzur ve sükununu bozduğu” suçlaması ise şikayet yokluğundan düşürüldü. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yerel seçim dönemi boyunca Yavaş’a karşı karalama kampanyası yürütüldüğü belirtilerek Yavaş’ın, yargılama sonunda, “görevi kötüye kullanmak” suçundan üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından beraatine karar verildiği, “kişilerin huzur ve sükununu bozmak” suçunun da şikayet yokluğundan düşürüldüğü kaydedildi.