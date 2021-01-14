‘MDK yeniden karar verebilir’

Parti yönetiminin bir hafta içinde çıkacağı açıklanan gerekçeli kararını gördükten sonra bu konuda adım atması beklenirken, kararın içeriğine göre Özdağ hakkında yeniden ihraç sürecinin başlatılabileceği ifade ediliyor. Parti kurmayları, bu çerçevede Özdağ’ın, Genel Başkan Meral Akşener ve partinin kurumsal kimliğine yönelik ithamlarının halen geçerliliğini koruduğu tezini savunuyor.

Özdağ’ın ihracına ilişkin süreçlerde imzası bulunan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, gelişmeye ilişkin Milliyet’e yaptığı açıklamada, “Mahkemenin burada esasa ilişkin değerlendirme yetkisi yok. Usule ilişkin bir değerlendirme yetkisi var; kanundan sebep... Usule ilişkin eksiklik olduğu görüşünde mahkeme. Biz o görüşte değiliz ama sonuçta mahkemenin böyle bir görüşü varsa, bu görüşü de kurullar dikkate alır” dedi.