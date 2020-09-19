'Mecburen işi tekrar sıkacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin keyfi alınmadığını belirterek, “Bunlar zevkimizden olan şeyler değil. Sadece halkımıza olan duyarlılığımızdandır. Halkımız bu noktada herhangi bir sıkıntı yaşamasın, bundan dolayıdır” dedi. Erdoğan, Üsküdar Hazreti Ali Camii’nde cuma namazını kıldıktan sonra basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Kovid-19 vakalarının artmasıyla ilgili soru üzerine Erdoğan, bu süreç başladığında sürekli uyarılar, ikazlar yapıldığını belirterek, “Fakat ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi” diye konuştu. Uyarılara dikkat edilen dönemlerde veya illerde vaka sayılarının düştüğünün görüldüğünü, biraz gevşetince başta Ankara ve İstanbul olmak üzere bir anda vaka sayılarının yükselmeye başladığını anlatan Erdoğan günlük ölüm sayılarının 64-65’e kadar artmasının, vaka sayılarında 1700-1800’lere kadar bir çıkışın önemli olduğunu belirtti. Erdoğan şöyle devam etti: “Tabii mecburen şimdi tekrar işi sıkmak durumundayız. Onun için de Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığımız bu konudaki tedbirlerini artırmak durumunda. Bizler de özellikle gerek toplum taşım araçlarında olsun gerek düğün, nikah, restoran vesaire buralardaki yaklaşımlarımızı daha kararlı bir hale getirdik. İçişleri Bakanlığımızın da yapmış olduğu açıklamayla buralardaki uyarılarımız daha sıkı bir durumda. Bunu yapmak konumundayız. Çünkü bunları biz keyfi yapmıyoruz. Bunlar zevkimizden olan şeyler değil. Sadece halkımıza olan özellikle duyarlılığımızdandır. Halkımız bu noktada herhangi bir sıkıntı yaşamasın, bundan dolayıdır.”

Aşı çalışmaları

Erdoğan, başta TÜBİTAK olmak üzere aşı çalışmalarının baştan beri sıkı bir şekilde devam ettiğini, bunun yanında özel sektörün, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığıyla çalışmalarını sürdüğünü anlattı. “Yılbaşından sonra bazı olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz” diyen Erdoğan, firmalarla yaptıkları görüşmelerde kendilerine olumlu bazı işaretler verildiğini kaydetti.

‘Gazilerimizin destekçisiyiz’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, “Gazilerimiz için her türlü imkanları seferber etmek suretiyle atılması gereken adımları atıyoruz. Her zaman destekçisi olduğumuz gazilerimiz için gerekenleri yapmaya da devam edeceğiz” dedi. Erdoğan, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’e İstiklal Mücadelesi’ndeki önderliğinden dolayı ‘Müşir ve Gazi’ unvanı verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Günü’nü en içten duygularımla kutluyor; bu toprakları bizlere vatan kılan, bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz tüm kahramanlara şükranlarımı sunuyorum.”

‘Oruç Reis’i çektiysek bunun bir anlamı var’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz ve Libya’daki krize ilişkin soruları da özetle şöyle yanıtladı.

- MİÇOTAKİS İLE NE GÖRÜŞECEĞİZ: (Yunanistan ile müzakere takvimi belirlendi mi? Miçotakis ile bir görüşmeniz söz konusu olabilir mi?) Birçok devlet başkanı veya başbakan bu konuda aracı konumuna girdi. Başta Şansölye Merkel dönem başkanı olarak, gerek komisyon başkanı olarak Charles Michel, İspanya Başbakanı Sayın Sanchez, İtalya Başbakanı Conte, hepsiyle görüşmeler yaptık, yapıyoruz. Bu görüşmelerde tabii deniz yetki alanlarından öte başka bir yaklaşım var. O da nedir? ‘Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir görüşme süreci olabilir mi?’ Biz de kendilerine diyoruz ki; bizim Miçotakis ile görüşme yapma noktasında bir sıkıntımız yok. Ne görüşeceğiz, hangi çerçevede görüşeceğiz aslolan budur. Eğer Miçotakis Meis’te yaptıklarını eğer bir dayatma olarak yapmaya kalkarlarsa bunun bir anlamı yok.

- ORUÇ REİS GÖREVE DÖNECEK: Biz Oruç Reis’i eğer bakım için şöyle bir limana çektiysek, bunun da bir anlamı vardır. Niye çektik? Bu anlamlı bir yaklaşımdır. Yani diplomasiye bir fırsat tanıyalım, diplomaside bir olumlu yaklaşım ortaya koyalım, Yunanistan bizim bu yaklaşımımızı o da olumlu istikamette karşılasın ve buna göre de bir adım atalım. Bunun için yaptık ama bu bizim sismik araştırmalarımızın durması anlamında değildir. Tamir, bakım süreci bittikten sonra Oruç Reis tekrar görevinin başına dönecektir.

- GÖVDE GÖSTERİSİ: Biz iyi niyet olduktan sonra görüşmeye hazırız, görüşürüz, ister üçüncü bir ülkede görüşme yaparız, ister video konferansta yaparız ama görüşürüz. Bizim bu konuda herhangi kaçma, kaçamak yapma böyle bir şey yok ama kalkıp da yani Yunanistan Cumhurbaşkanı’nın hani adaya gelip, adeta neyin gövde gösterisini yapıyorsa, bu tür gövde gösterileri yapacaksa biz çok daha büyüğünü yaparız.

‘Mısır’la görüşmeler her an yapılabilir’

Erdoğan, Mısır’la Libya ile olduğu gibi deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına yönelik temasların olup olmadığına ilişkin bir soruya da şu yanıtı verdi: “Burada çok çok farklı gelişmeler var. Örneğin Mısır ile istihbari görüşmelerin yapılması farklıdır, yaparız, hiçbir bizim açımızdan engel yoktur ama Yunanistan’la Mısır’ın yapmış olduğu bir anlaşma bizi üzmüştür. Çünkü Yunanistan ile Mısır’ın arasındaki bağlarla, bizim Mısır arasındaki bağlarımız çok çok farklıdır. Bunun ele alınması gerekir. Ama istihbarat noktasında görüşmeler her an yapılabilir.”

- SERRAC’IN AÇIKLAMASI ÜZÜNTÜ VERİCİ: (Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac’ın görevi bırakacağını açıklaması) Geçen hafta kendisiyle görüşmeler yaptım. Ardından bu tür bir haber almak bizim için üzüntü verici oldu... Sayın Serrac’ın bu aldığımız haberleri üzerine bizler de kendilerine bazı haberler ulaştırdık. Bu hafta içerisinde heyetlerimizin Libya Milli Mutabakat Hükümetiyle bazı görüşmeleri olabilir. Bu görüşmelerle birlikte de bu işi olması gereken istikamete inşallah buluşuruz.