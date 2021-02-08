Meclis bahçesinde ‘baby dog’ budaması

Ön bahçedeki makilerin altında doğan altısı 3 aylık, beşi 7 aylık 11 yavru köpek Çankaya Belediyesi ekipleri vasıtasıyla barınağa gönderildi. Ön bahçede yaşayan ve hayvanseverler tarafından Manşet adı verilen dişi köpek, annesi kaybolan altı yavruyu bu süre içinde emzirdi. Meclis yönetimi, Manşet’in her yıl makilerin altında doğum yapması ve doğan yavruların da her yıl barınaklara gönderilmesi işleminden bıkmış olacak ki, ana bina çevresinde ve bahçelerde bulunan çok sayıdaki makinin alt kısımlarını budadı. Bu budama ile bahçeye giren dişi köpeklerin artık makilerin altında doğum yapmaları önlenmiş oldu.