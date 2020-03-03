03.03.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Meclis bugün kapalı oturum yapacak
Bahar Kalkanı Harekâtı sürerken TBMM Genel Kurulu, bugün gerçekleştireceği kapalı oturumda İdlib’deki gelişmeleri ele alacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu süreçle ilgili Meclis’e bilgi verecek.
Genel Kurul, haftalık olağan çalışmasına bugün saat 15.00’te toplanarak başlayacak. Daha sonra AK Parti’nin teklifi üzerine kapalı oturuma geçilecek ve Milli Savunma Bakanı Akar ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, kapalı oturumda İdlib’deki gelişmelerle ilgili milletvekillerine ayrı ayrı sunum yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın hazır bulunacağı gizli oturumda, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri de değerlendirmelerde bulunacak. Kapalı oturuma CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılacak. Bakanların ardından parti grupları 30’ar dakikalık söz alacak.