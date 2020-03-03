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03.03.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Meclis bugün kapalı oturum yapacak

Bahar Kalkanı Harekâtı sürerken TBMM Genel Kurulu, bugün gerçekleştireceği kapalı oturumda İdlib’deki gelişmeleri ele alacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu süreçle ilgili Meclis’e bilgi verecek.

Meclis bugün kapalı oturum yapacak

Genel Kurul, haftalık olağan çalışmasına bugün saat 15.00’te toplanarak başlayacak. Daha sonra AK Parti’nin teklifi üzerine kapalı oturuma geçilecek ve Milli Savunma Bakanı Akar ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, kapalı oturumda İdlib’deki gelişmelerle ilgili milletvekillerine ayrı ayrı sunum yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın hazır bulunacağı gizli oturumda, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri de değerlendirmelerde bulunacak. Kapalı oturuma CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılacak. Bakanların ardından parti grupları 30’ar dakikalık söz alacak. 

Komşu kavgası kanlı bittiKartal’da aynı binada komşu iki aile arasında çıkan gürültü tartışması kötü bitti. Tarafların birbirlerine saldırdığı kavgada iki aileden toplam 3 kişi yaralandı. Kanlar içerisinde kalan yaralılar, kavganın boyutunu gözler önüne serdi.
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