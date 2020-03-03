Meclis bugün kapalı oturum yapacak

Genel Kurul, haftalık olağan çalışmasına bugün saat 15.00’te toplanarak başlayacak. Daha sonra AK Parti’nin teklifi üzerine kapalı oturuma geçilecek ve Milli Savunma Bakanı Akar ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, kapalı oturumda İdlib’deki gelişmelerle ilgili milletvekillerine ayrı ayrı sunum yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın hazır bulunacağı gizli oturumda, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri de değerlendirmelerde bulunacak. Kapalı oturuma CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılacak. Bakanların ardından parti grupları 30’ar dakikalık söz alacak.