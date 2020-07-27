MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Meclis sosyal medyadan sonra tatile girecek
ABONE OL
27.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Meclis sosyal medyadan sonra tatile girecek

TBMM, 27. dönem üçüncü yasama yılı çalışmalarını sosyal medya düzenlemelerine ilişkin kanunla sonlandıracak. Üçüncü yasama yılında bugüne kadar 64 düzenleme kanunlaştırıldı.

Meclis sosyal medyadan sonra tatile girecek

 

TBMM Genel Kurulu, yarın toplanarak sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni ele alacak. Ak Parti ve MHP’nin imzasını taşıyan ve sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi ile internet kullanıcılarının kişisel başvurularında veya kamu kurumlarının bildirimlerinde yaşanan zorlukların aşılması için sosyal ağ sağlayıcılarla muhataplık ilişkisi kurulması amaçlanıyor.

Genel Kurul’da, daha sonra Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında imzalanan uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri görüşülecek. Böylece TBMM, Kurban Bayramı öncesinde çalışmalarını tamamlayarak tatile girecek.

64 kanun çıktı

27. dönem 3. yasama yılında bugüne kadar 64 kanun düzenlemesi yapıldı. Sosyal medya ve uluslararası anlaşmaları içeren tekliflerle bu sayının 68’i bulması bekleniyor. 27. dönem üçüncü yasama yılının en önemli düzenlemelerinin başında, art arda çıkarılan yargı paketleri ve Kovid-19 salgını sürecinde ekonomik tedbirler ile istihdamı destekleyen torba düzenlemeler geliyor. Özellikle salgın sürecinde cezaevlerinin rahatlatılmasına ilişkin yargı paketi düzenlemesi toplumda büyük yankı yarattı. Barolara yeni düzen getiren, avukatlık kanunundaki değişiklik içeren yasa ve bekçiler kanunu da dikkat çeken düzenlemeler arasında yer aldı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde dezenfeksiyon çalışmasıAyasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Fatih Belediyesi tarafından dezenfekte edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'4 kalpli adam' Türkiye’de bu şekilde yaşayan iki kişiden biri

'4 kalpli adam' Türkiye’de bu şekilde yaşayan iki kişiden biri

Tüm memurlar için geçerli! Yol izni...

Tüm memurlar için geçerli! Yol izni...

Koyun yünü yapıştırılan keçiyi kurbanlık koyun diye sattılar!

Koyun yünü yapıştırılan keçiyi kurbanlık koyun diye sattılar!

Sertifikalar yenilenecek

Sertifikalar yenilenecek

Sıradaki Haber