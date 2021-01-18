Mehmet Ali Birand anıldı

Mehmet Ali Birand’ın Anadolu Hisarı Mezarlığı’ndaki kabri başındaki anmaya eşi Cemre Birand, oğlu Umur Birand, yakınları ve meslektaşları katıldı. Birand’ın mezarının üzerine ailesi tarafından, “Memoş” yazılı bir çelenk konuldu. Anma sırasında Birand için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.