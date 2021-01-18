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18.01.2021 - 07:00 |

Mehmet Ali Birand anıldı

Usta gazeteci ve televizyoncu Mehmet Ali Birand, 8. ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Mehmet Ali Birand anıldı

 Mehmet Ali Birand’ın Anadolu Hisarı Mezarlığı’ndaki kabri başındaki anmaya eşi Cemre Birand, oğlu Umur Birand, yakınları ve meslektaşları katıldı. Birand’ın mezarının üzerine ailesi tarafından, “Memoş” yazılı bir çelenk konuldu. Anma sırasında Birand için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

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