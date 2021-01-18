18.01.2021 - 07:00 |
Mehmet Ali Birand anıldı
Usta gazeteci ve televizyoncu Mehmet Ali Birand, 8. ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı.
Mehmet Ali Birand’ın Anadolu Hisarı Mezarlığı’ndaki kabri başındaki anmaya eşi Cemre Birand, oğlu Umur Birand, yakınları ve meslektaşları katıldı. Birand’ın mezarının üzerine ailesi tarafından, “Memoş” yazılı bir çelenk konuldu. Anma sırasında Birand için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.
Evinin bahçesine midibüs girdiİstanbul Ümraniye’de yoğun kar yağışının etkisiyle kaygan zeminde freni boşalan yolcu midibüsü, sokakta bulunan 3 araca çarparak, çevre duvarını yıktığı evin bahçesine girdi. Eve çarpmadan durabilen midibüs, evde bulunanların panik yaşamasına yol açtı.