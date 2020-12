Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işletme hakkı 25 yıllığına Katar’lılara verilen Tank Palet Fabrikası’yla ilgili “Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar’a satılmış” diyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’a ve CHP’ye tepki gösterdi. Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen, “Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıl Dönümü Programı”nda özetle şunları söyledi:



BU MİLLETİN KUTSALLARI VAR: Hakaret edilen ordu ve onun her mensubu birer Mehmetçiktir. Biz Mehmetçiğimizi size yedirtmeyiz. Sen MYK’nda, MKYK’nda olumsuz değerlendirmeler yapabilirsin ama bu millet böyle bir değerlendirmeyi asla yapmayacak. Bunların cibiliyetinde bu var. Bunlar, hiçbir zaman ciddi manada bu milletin şanına yakışır asker olmadılar. Bizim askerimiz, polisimiz dağlarda teröristle savaşırken bunların vekilleri onların cenaze törenlerine tabutlarına omuz vermek suretiyle ortaya çıktılar. Daha geçenlerde gördünüz cenaze namazında bile bu ahlâksız, terbiyesiz adam yanında birisiyle konuşurken sırıtıyor pişmiş kelle gibi. Bu milletin değerleri, kutsalları var. Siz bu kutsallara karşı bu denli ahlâki olmayan yollara tevessül edemezsiniz. Ama biz tabi başınızdakiyle sizleri tanıyoruz; onun için de inanıyorum ki ilk seçimlerde bunlar çok daha büyük bir dersi Allah’ın izniyle alacaklar.



BURDAN SANA EKMEK ÇIKMAZ: CHP ve kendisine destek vermeyen herkesi yalaka, satılmış, zihnen özürlü, çete, yandaş olmakla itham eden bir zihniyetten başka ne beklenebilir? Bunun kadar, bunlar kadar yalanı rahat söyleyebilen bir siyasetçi ben tanımadım. Akşam yalan, sabah yalan. Bir doğru konuş be, bir dürüst konuş. Kaç kez şu Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası’yla ilgili her şeyi vesikalarıyla ortaya koyduğumuz halde hâlâ bunu konuşuyor. Buradan sana ekmek çıkmaz boşuna konuşma. Zira burada tamamıyla, her yönüyle zarar eden bir Tank Palet Fabrikası varken şimdi BMC ile ortak faaliyette olan Katar’ın cepten herhangi bir şey çıkmadan buranın hem renove hem restore edilmesi, makinelerin A’dan Z’ye yenilenmesi sürecinde çok ciddi bir yatırım olarak ortaya çıkmıştır ve böyle de yoluna devam edecek.



SEKA KALMADI: Siz buna benzer işleri SEKA’da da yaptınız. Ne oldu? Biz SEKA’da adımı attık; şu anda SEKA diye bir şey kaldı mı, kalmadı. SEKA’nın personelini biz o zaman Kocaeli Belediyesi’ne aktardık. SEKA’nın yerini de hem müze hem millet bahçesi haline getirdik. Ama bunlarda böyle bir zevk de yoktur ha; millet bahçesi nedir, yeşil alanlar nedir, müzeler nedir bilmezler.



20 YIL ÖNCE BAŞLANMIŞ: Bay Kemal 20 yıl önce başlanmış olan bir opera binasının açılışını yapıyoruz. Türkiye’de bizim böyle bir opera binamız olmadı. İstanbul eski Atatürk Kültür Merkezi çok farklı bir mimariyle bitiyor. Bizim icraatımızın ulaştığı yere sizin hayalleriniz bile ulaşamaz.



MAZUR GÖRÜRDÜK AMA: Aslında kendisini bir sebepten dolayı ağzından çıkanlardan ötürü mazur göreceğiz ama oturduğu koltuk ve sahip olduğu sıfat maalesef buna mani oluyor. Buradan tüm kadınlara sesleniyorum: Partisindeki taciz ve tecavüz furyası karşısında sessiz kalan hatta her hadisenin üzerini örtmeye çalışan, önüne gelene hakaret eden bu zata ve partisine ilk fırsatta unutamayacakları bir ders verin. Bir daha kimseye yan gözle bakmaya bile cesaret edemesinler hatta sokağa çıkmaya yüzleri kalmasın.



‘Kadınları korumakdevletin vazifesidir’



AİLEERKİL MİLLET: Kadın insanın yarısıdır. Hepimize düşen, Rabbimizin takdirine, yaradılış gayemize ve fıtratımıza uygun davranmaktır. Bizim milletimizin ataerkil veya anaerkil değil aileerkil bir millet olduğunu söylüyoruz. Zulüm kime yapılırsa yapılsın, şiddet kime yönelirse yönelsin, cinayetin faili ve maktülü kim olursa olsun karşı çıkılması ve mücadele edilmesi gereken bir kötülüktür. Her insanımız gibi kadınlarımızın da onurunun, şerefinin, maddi ve manevi varlığının korunmasını sağlamak devletin vazifesidir.



İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VURGUSU: Kadının, erkeğin, çocuğun asli unsurları olduğu aile kurumumuzu güçlendirmek için yapacağımız çalışmalarda hiçbir yere değil kendi medeniyet ve tarih değerlerimize bakacağız. İnancımızla ve kültürümüzle ilgisi olmayan birtakım yanlış uygulama ve adetleri aile kurumunu yıkmak için kullanmaya kalkanların sinsi oyunlarına gelmeyeceğiz. Kadının anne olarak, eş olarak, evlat olarak tüm haklarını da koruyacak; aile içindeki konumunu güçlendirerek devam ettireceğiz. İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere bu çerçevede zaman zaman yaşanan tartışmaların, işin özünden ziyade hâlâ süren kimi yanlış uygulamalarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Kimi yanlışları düzeltirken kimi yanlışlara yol açacak savrulmalara meydan vermeyeceğiz. Adımlarımızı, toplumumuzu ayakta tutan dinamiklerin zarar görmesine yol açmadan atacağız.



Küresel dayanışma vurgusu



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Kovid-19’la Müadele Özel Oturumuna videomesaj gönderdi. Erdoğan, özetle şunları kaydetti:



ULUSAL İŞ BİRLİĞİ: Uluslararası toplum, 21’inci yüzyılın en büyük küresel imtihanıyla karşı karşıyadır. Bu zorlu dönemi aşabilmenin anahtarı, uluslararası işbirliği ve küresel dayanışmadır. Aşı çalışmalarında önemli bir başarıya imza atan BİoNTek firmasının kurucuları Prof. Uğur Şahin’i ve Dr. Özlem Türeci’yi huzurlarınızda tebrik ederim. Türkiye olarak yürüttüğümüz, 12’si Dünya Sağlık Örgütü listesinde bulunan 16 aşı çalışmasından birinin insan denemelerine başlanmasından da büyük memnuniyet duyuyoruz.



3.6 MİLYON SURİYELİYE HİZMET: Tüm dünyada bu süreçten daha fazla etkilenen hassas gruplar vardır. Korumamız altındaki 3,6 milyon Suriyeli, ülkemizdeki sağlık hizmetlerinden, aynı vatandaşlarımız gibi yararlanabiliyor.



İSLAM DÜŞMANLIĞIYLA MÜCADELE: Bu süreçte sadece salgınla değil, aynı zamanda artan İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı ve ırkçılıkla da mücadele edilmesi gerekiyor. Malum, üyesi olduğumuz G20 platformu tarafından başlatılan, “Borç Erteleme Girişimi”ni başından beri destekledik. Sürdürülebilir tedarik zincirleri ve dağıtım ağları konusu dahil, “Yeni Normal”e geçişi teminen çalışmalarımızı hızlandırmak mecburiyetinde olduğumuzu da hatırlatmak isterim.