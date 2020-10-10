10.10.2020 - 07:00 | | ROMA AA
‘Mekanizma için ilk toplantı yapıldı’
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ve Yunanistan askeri heyetlerinin, ayrıştırma mekanizması oluşturulmasına yönelik teknik düzeydeki ilk toplantısını dün NATO Karargahı’nda gerçekleştirdiğini söyledi.
Bakan Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile yaptığı görüşmede gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanlıkları arasında varılan mutabakat kapsamında istikşafi görüşmelerin başlamasına karar verildiğini anımsatan Akar, şunları söyledi: “Daha sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın NATO Genel Sekreteri ile yaptığı görüşmeler çerçevesinde ayrıştırma usullerinin ele alındığı bir toplantı yapılmasına karar verildi. Bununla ilgili 6 toplantı yapıldı. Bugün de bu toplantıların yenisi yapılıyor. Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri, ayrıştırma mekanizması oluşturulmasına yönelik teknik düzeydeki ilk toplantısını bugün NATO Karargahı’nda gerçekleştirdi.”
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