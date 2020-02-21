21.02.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul
Meltem Şişli’ye 9 yıla kadar hapis istendi
İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa eden Yeşim Meltem Şişli hakkında, İSMEK’te çalışan başörtülülere hakaret ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Şişli’nin ‘İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçunu işlediği belirtilerek 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı katılan olarak, 19 kişi de mağdur olarak yer aldı. Savcılığın hazırladığı iddianame gönderildiği İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddiaların ardından soruşturmanın selameti için görevinden istifa eden Şişli savcılıkta verdiği ifadede, iddiaların iftiradan ibaret olduğunu savunmuştu.
Bakan Akar: "Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hedefi gösterdi. A, B, C planlarımız hazır"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNN Türk'te Hande Fırat'ın gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Akar, İdlib'le ilgili olarak, 'Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hedefi gösterdi. A, B, C planlarımız hazır. Yeri gelince uygulanır' dedi.