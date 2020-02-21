Meltem Şişli’ye 9 yıla kadar hapis istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Şişli’nin ‘İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçunu işlediği belirtilerek 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı katılan olarak, 19 kişi de mağdur olarak yer aldı. Savcılığın hazırladığı iddianame gönderildiği İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddiaların ardından soruşturmanın selameti için görevinden istifa eden Şişli savcılıkta verdiği ifadede, iddiaların iftiradan ibaret olduğunu savunmuştu.



