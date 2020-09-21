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21.09.2020 - 07:00 |

Mesut Yılmaz’ın tedavisi sürüyor

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın Şişli’deki özel bir hastanede tedavisi devam ediyor. Galatasaray İkinci Başkanı ve Mesut Yılmaz’ın aile dostu Abdurrahim  Albayrak, Yılmaz’ı hastanede ziyaret etti.

Mesut Yılmaz’ın tedavisi sürüyor

 

Ziyaretin ardından açıklama yapan Albayrak, her şeyden  önce çok üzgün olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Dün (önceki) akşam, hiç Allah korkusu olmayan bazı insanlar, Yılmaz’ın hayatını kaybettiğine yönelik haberler yaptı. Sosyal medyada böyle bir haber  aptılar. Bu ülkede milyonlarca insanın sevgisini kazanmış, gönlünde taht kurmuş eski Başbakanımız Mesut Yılmaz’la ilgili binlerce insan akşam yollara döküldü.  Rize’den otobüsler tutuldu, İstanbul’a hareket etmeye kalktılar. Yazıktır, günahtır. Ben yukarıda Berna (Yılmaz) ablayla, Hasan’la beraber... Dün de ben tüm gün buradaydım. Beyefendi yoğun bakımda değil odasındadır. İnsanların duasını  bekliyoruz. Yüce Allah’tan ümit kesilmez.”

Bir gazetecinin “Sağlık durumuyla ilgili bir bilgi verildi mi size?”  sorusu üzerine Albayrak, “Doktor tarafından açıklanması daha uygun olur. Kendisi  odasındadır, iyidir. Dün akşam da sosyal medya hesabımdan açıklama yaptım,  yalanladım” açıklamasını yaptı.

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