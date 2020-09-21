Mesut Yılmaz’ın tedavisi sürüyor

Ziyaretin ardından açıklama yapan Albayrak, her şeyden önce çok üzgün olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Dün (önceki) akşam, hiç Allah korkusu olmayan bazı insanlar, Yılmaz’ın hayatını kaybettiğine yönelik haberler yaptı. Sosyal medyada böyle bir haber aptılar. Bu ülkede milyonlarca insanın sevgisini kazanmış, gönlünde taht kurmuş eski Başbakanımız Mesut Yılmaz’la ilgili binlerce insan akşam yollara döküldü. Rize’den otobüsler tutuldu, İstanbul’a hareket etmeye kalktılar. Yazıktır, günahtır. Ben yukarıda Berna (Yılmaz) ablayla, Hasan’la beraber... Dün de ben tüm gün buradaydım. Beyefendi yoğun bakımda değil odasındadır. İnsanların duasını bekliyoruz. Yüce Allah’tan ümit kesilmez.”

Bir gazetecinin “Sağlık durumuyla ilgili bir bilgi verildi mi size?” sorusu üzerine Albayrak, “Doktor tarafından açıklanması daha uygun olur. Kendisi odasındadır, iyidir. Dün akşam da sosyal medya hesabımdan açıklama yaptım, yalanladım” açıklamasını yaptı.