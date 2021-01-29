MGK’dan ‘Irak ve Suriye’ vurgusu

2021’nin ilk MGK’sı olma özelliği de taşıyan toplantının ardından yayımlanan 5 maddelik MGK bildirisinde şu ifadeler yer aldı:

- Millî güvenliğimiz açısından önem arz eden iç ve dış meseleler çerçevesinde 2020 yılında dünyada ve bölgemizde yaşanan siyasi, askerî, ekonomik ve sosyal gelişmelerin ülkemiz üzerindeki etkileri etraflıca değerlendirilmiş; 2021 yılında meydana gelmesi muhtemel gelişmeler ve bunlara karşı alınabilecek tedbirler müzakere edilmiştir.

- PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ VE DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında Kurul’a bilgi sunulmuştur.

- Bölgemizdeki başlıca istikrarsızlık kaynağı olan terör örgütlerinin, güney komşularımızın topraklarındaki varlığının sona erdirilmesi kapsamında atılan adımlar ele alınmış; meseleye müdahil olan uluslararası tüm aktörler, üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet edilmiştir.

- Türkiye’nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselelerinin çözümünde her platformda öncelikle diplomasi ve diyalogdan yana olduğu, buna mukabil ülkemizin uluslararası hukuk ve antlaşmalardan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerini korumakta kararlı olduğu bir kez daha vurgulanmıştır.

- İstikrara kavuşması için büyük çaba sarf ettiğimiz dost ve kardeş ülke Somali başta olmak üzere Afrika’da ve değişik coğrafyalardaki pek çok ülkede yükselişe geçen terör ve şiddet olayları kınanarak Türkiye’nin; barış, istikrar ve refahın tesisi hususunda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceği belirtilmiştir.