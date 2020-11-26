MGK’dan ‘İrini Operasyonu’na kınama: Gerekli adımlar atılacak

2020’nin son MGK’sı olma özelliği de taşıyan toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ilk kez katılırken, Kurul üyelerinin yanı sıra, Doğu Akdeniz’deki gemi krizinde AB, Almanya ve İtalya’nın büyükelçileriyle görüşüp notayı ileten Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal da hazır bulundu. Toplantı yaklaşık 4.5 saat sürdü. Toplantının ardından yayımlanan MGK bildirisinde özetle şu ifadeler yer aldı:

- Suriye’deki terör örgütlerinin uluslararası ortamdaki değişimlerden yararlanma çabaları ele alınmış; güney sınırımızda bir terör koridoruna kesinlikle müsaade edilmeyeceği bir kez daha teyit edilmiştir.

- Kardeş Azerbaycan’ın çeyrek asrı aşkın bir süredir işgal altında bulunan vatan topraklarını geri almasından duyulan memnuniyet ifade edilmiş, yaşanan gelişmeler neticesinde ortaya çıkan jeopolitik durum tüm boyutlarıyla ele alınmıştır. Bu kapsamda; imzalanan ateşkes antlaşmasının hayata geçirilmesi ile Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün sağlanmasının ve güney Kafkasya’da kalıcı barış ve istikrar ortamının tesisine ülkemizin yapacağı katkıların önemi vurgulanmıştır.

- Kıbrıs’taki Türk mevcudiyetini yok sayarak Ada’da iki toplum ve iki devletin varlığını kabul etmemekte ısrar edilmesinin ve tarafların çözümsüzlüğün temelini teşkil eden bu dayatmalarının hiçbir zaman kabul görmeyeceği ve Kıbrıs Türk halkının meşru haklarının savunulmasına devam edileceğinin altı çizilmiştir.

- Doğu Akdeniz’deki meselelerin uluslararası hukuk çerçevesinde ve hakkaniyete dayalı olarak çözülmesine yönelik irademizden taviz verilmeyeceğine işaret edilerek yaşanan gerilimlerin sebebinin diyalogdan ve iş birliğinden kaçan taraflar olduğu dile getirilmiştir.

- Libya’da istikrarın sağlanması amacıyla yürütülen faaliyetler ele alınmış, bu minvalde sarf edilen gayretlerin sürdürülerek Libya halkının ve meşru temsilcilerinin yanında yer alınmaya devam edileceği belirtilmiştir. Amacı ve meşruiyeti tartışmalı olan ve zaman içerisinde meşru Libya Hükûmetine yönelik aleni bir ambargoya dönüşen “İrini Harekâtı” kapsamında yapılan tek taraflı, uluslararası hukuka ve müttefiklik ilişkilerine tamamen aykırı son müdahale şiddetle kınanmış, mezkur uygulamaya karşı her alanda gerekli adımların atılacağı ifade edilmiştir.