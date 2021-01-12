‘MHP, gereğini zamanı gelince yapacaktır’

Bahçeli, yazılı açıklamasında kamuoyunda, “Kobani olayları” olarak bilinen 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırlamış olduğu iddianamenin Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildiğini anımsattı ve bunun “bölücülükle ve terörizmle hesaplaşmak adına tarihi bir fırsat olarak değerlendirilmesini” istedi.

‘FETÖ neyse odur’

“FETÖ elebaşı Fetullah Gülen neyse, terörist Demirtaş odur” diyen MHP lideri Devlet Bahçeli, “Demirtaş’ın 30 Eylül 2014’te yaptığı direniş çağrısı, 6 Ekim 2014’te KCK’nın sözde Türkiye sorumlusu bir teröristin de katıldığı HDP MYK toplantısında halkın sokağa daveti, suçu ve suçluları tevsik etmektedir. HDP, DTK, DBP, HDK, PKK, YPG ittifak halinde Türkiye’ye meydan okumuş, milli varlığımıza saldırmışlardır. Bunların ikmali, tahkimi ve takviyesi de FETÖ tarafından yapılmıştır. HDP, 6-8 Ekim olaylarının, bedelini kanun, millet ve tarih önünde kesinlikle ödemelidir.” Bahçeli, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianameyi temel alarak HDP hakkında kapatma davası açabileceğini dikkat çekerek, “Şayet kapatma davasının açılması tavını kaybedip tavsamaya havale edilirse MHP, Siyasi Parti Kanunu’nun (SPK) 100. maddesine müzahir olarak gereğini zamanı geldiğinde inanmışlıkla yapacaktır” dedi.

‘Makus son’

Bahçeli, ayrıca “ABD’nin seçilmiş Başkanı’na ve seçim sonuçlarına saygı duyan ama Türkiye Cumhuriyeti’nin seçilmiş Cumhurbaşkanı’na sözde diyen CHP Genel Başkanı’nın hukuka ve milli iradeye savaş açması kendisini bekleyen makus sondan da asla kurtaramayacaktır” dedi.

100.MADDE NE DİYOR?

SPK’nın, 100. maddesinde, “Bir siyasi partinin cumhuriyet başsavcılığından dava açılmasını isteyebilmesi için, bu partinin son milletvekili genel seçimlerine katılmış olması, TBMM’de grubu bulunması, ilk büyük kongresini yapmış olması, partinin merkez karar ve yönetim kurulunun üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu ile dava açılmasının istenmesi yolunda karar alınmış olması ve istemin parti genel başkanı tarafından yapılması gerekir” deniliyor.