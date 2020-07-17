Milletin zaferi gökyüzüne yansıtıldı

Etkinlikler kapsamında yurt içinde ve dışında yaklaşık 3 bin program ve faaliyet gerçekleştirildi. İstanbul’da Kuleli yerleşkesinin duvarlarına milletin darbecilere karşı ortaya koyduğu mücadele video haritalama (mapping) teknolojisi kullanılarak görsel bir sunumla aktarıldı. “Milletin Zaferi”, “Demokrasi Nöbeti Bitmeyecek”, “Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet” mesajları ile Türk bayrağı görselinin yer aldığı gösterimlerde, 15 Temmuz şehitleri de unutulmadı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, canlılara ve doğaya zarar vermeden, havai fişek kullanmadan çevre dostu bir gösteriye öncülük ettiklerini belirterek, “200 İHA ile Türkiye’de ilk kez bu denli büyük bir gösteriyi hayata geçirdik. Her şey 15 Temmuz Destanı’nı anlatabilmek için” ifadelerini kullandı.