MİT davasında 3 tahliye

Şehit Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin altısı tutuklu, biri firari, sekiz sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Duruşma öncesi Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde toplanan bir grup, basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, bazı CHP ve HDP milletvekillerinin yanı sıra İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, bağımsız milletvekili Ahmet Şık da katıldı. Duruşma salonuna koronavirüs önlemleri kapsamında sanıkların ailelerinden birer kişi, birer avukat ile sınırlı sayıda gazeteci alındı.



‘İfşa yoktur’



Haklarında “devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklamak” ve “istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek” suçlarından 9 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle açılan tutuklu OdaTv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Haber Müdürü Barış Terkoğlu, muhabiri Hülya Kılınç, Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ferhat Çelik ve Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser’in kimlik tespitlerinin ardından savunmaları alındı.

Ağırel savunmasında “Amacım, gazetecilik refleksi ile şehit olmuş askerlerimizin, törensiz defnedilmesine binlerce kişi gibi tepki vermek ve şehitlerimizin hakkındaki doğru bilgiyi paylaşmaktı” dedi. Pehlivan ise, “Haberi yayınlamadan önce şehidin fotoğraflarını, isim ve soyadını, MİT mensubu olduğunu birçok yerde haber olarak gördüm. Birçok kanun gibi, MİT Kanunu’nu da biliyorum. Zaten haber öncesindeki bu ön ekstra araştırma da MİT Kanunu nedeniyleydi. Haberimizde ifşa yoktur” ifadelerini kullandı.



‘Kabul etmiyorum’



Terkoğlu da “İstihbaratçıların kimliği korunsun diye bu yasa çıktı. Şehit olan bir MİT mensubunun cenazesi haber yapılmasın diye değil. Savcılar MİT Kanunu’nu yerde buldukları taş gibi alıp başımıza fırlatıyor” dedi. Keser, “Bu haber ve yazılar bizden önce internet siteleri ve haber sitelerinde yayınlanmıştı” diye savunma yaptı. Çelik ise, “Bu süreçte kimse bu insanların MİT mensubu olduğunu bilmiyor. Haberimizde MİT ifadesi geçmiyor” dedi. Kılınç da suçlamaları kabul etmediğini belirterek, “Hayatını vatanı için veren bir şehide askeri tören yapılmamasının haber değeri olması nedeniyle haberi hazırlamak istedim” dedi.



Ara karar açıklandı



Ara kararını açıklayan mahkeme, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel’in üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesi, delilleri yok etme ve kaçma şüphesini göz önüne alarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, firari sanık Erk Acarer hakkında yakalama kararının devamına hükmetti. Mahkeme, sanıklar Barış Terkoğlu, Mehmet Ferhat Çelik ve Aydın Keser’in dellillerin toplanmış olması, tutuklulukta geçirdikleri süre ve kişilik halleri nazara alındığında adli kontrolün yeterli olabileceğini belirterek tahliyelerine karar verdi. Mahkeme bu sanıklara yurtdışına çıkış yasağı koydu.



Dosyanın, sanık avukatlarının yargılamanın genişletilmesi taleplerinin olmaması halinde mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar veren heyet, duruşmayı 9 Eylül’e erteledi.