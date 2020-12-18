'MSB ve TSK etkilenmeyecek'

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD’nin, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve bazı yöneticilerine yönelik yaptırım kararıyla ilgili, “Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik güçlerimiz bundan etkilenme durumunda değil” dedi. Anadolu Ajansı Finans Masası’na konuk olan Demir özetle şunları söyledi:

SÜRPRİZ OLMADI: Zaten beklediğimiz için de sürpriz olmadı. Şahsıma böyle birşeyin olacağını bekliyordum. Doğrusu bu süreçte yer alan, imzacı olan, çalışma yapan değerleri arkadaşlarımı kapsayacağını düşünmüyordum.

TSK ETKİLENMEZ: SSB bir fiil çoğunluk hissesine sahip olduğu bir şirket etkilenebilir ama öyle bir şirket yok denecek kadar az. Ama diğer bütün yapıda, MSB, TSK, güvenlik güçlerimizin hiçbirisi bundan etkilenme durumunda değiller.

ANLAŞMALARI KAPSAMIYOR: Karar, SSB’yi hedef alıyor. Bizim de doğrudan Amerika’dan aldığımız, imzacı olduğumuz bir nesne yok. Bu yaptırım tarihinden önce imzalanan anlaşmalar ve yapılan mutabakatları etkilemeyeceği de var. O yüzden endişeye mahal yok.

PATRİOT’TA İLERLEYEMEDİK: Patriot görüşmelerinde istenen şartlarla ilgili çok sert ve katı kırmızı çizgiler konulunca ilerleyemedik ama ondan sonraki aşamada da teklif alamadık. Patriot sistemiyle ilgili konuda bizim istediğimiz şartlarda bir tedarik olmadı. Patriot için anlaşma sağlansaydı, ‘F-35’ten Türkiye’yi çıkartalım’ tehdidi o zaman da vardı. Cumhurbaşkanı’mız da ifade etti, S-400 olmasa, başka bir bahane bulunacaktı.

S-400’LER BİR NUMARA: Performansına bakıldığında SSB’nin S-400 sistemi kendi sınıfında bir numaralı hava savunma sistemi.

YERLİ ÜRÜNLERİN İHRACATI: Yerli ürünlerin harekat alanında kullanımıyla ilgili haberler yayıldıkça da ihracat ilgisi artıyor. Tunus’a geçenlerde bir ihracat (ANKA İHA) oldu. Ukrayna ile güzel bir anlaşma yaptık. Önümüzde başka adımlar var. Bu devam edecek.

F-16’LARI BİZ KARŞILAMIYORUZ: (F-16’ların yedek parça ihtiyacı) Yaptırım bir kurumu hedef aldı, o da SSB. F-16’lar ve kullanılan herhangi bir ürünümüzün ihtiyaçlarını karşılayan makam biz değiliz. Yaptırım kararı nedeniyle Hürjet’te kullanılan ABD motorlarının temininde bir sıkıntı olmayacak.