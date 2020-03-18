18.03.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN
Mübariz Mansimov FETÖ’den tutuklandı
Azeri iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ terör örgütü üyeliği suçundan tutuklandı.
ELİF ALTIN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda Palmali Şirketler Grubu sahibi Mübariz Mansimov Gurbanoğlu ile şirket yöneticisi Nuray Nurcihan Perker İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirilen Gurbanoğlu ve Perker, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik Gurbanoğlu’nun “FETÖ terör örgütü üyesi olmak” suçundan tutuklanmasına karar verdi. Perker ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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