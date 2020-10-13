Muhittin Böcek kimdir, kaç yaşında? Koronavirüse yakalanan Muhittin Böcek'in son sağlık durumu nasıl?

Muhittin Böcek kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 31 Mart 2019 seçimlerinde Antalya'dan Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan ve seçimi kazanarak bu tarihten itibaren görevi yürüten Muhittin Böcek aslen Antalya'lı olup yörüktür. Siyasi kariyerine 1994 yılında başlayan Muhittin Böcek Antalya ilinde çeşitli görevler ve belediye başkanlıkları yapmıştır. Gerçekleştirilen son yerel seçimlerin ardından ise Antalya Büyükşehir Belediye başkanı olmuştur.

MUHİTTİN BÖCEK KİMDİR?

Muhittin Böcek (d. 25 Ekim 1962, Antalya), Türk siyasetçi. 2019 yılından bu yana Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütmektedir.

1962'de Konyaaltı, Antalya'da doğdu. Aslen Yörük'tür. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya’da tamamladıktan sonra zirai üretim ve ulaşım sektörlerinde çalıştı. Halkla İlişkiler ve İktisat alanında yüksek öğrenimini tamamladı. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans yaptı.

1994-1999 yılları arasında Anavatan Partisi Merkez İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. 1999 yerel seçimlerinde Anavatan Partisi'nden Konyaaltı Belediye Başkanı seçildi. 2004 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olarak aynı göreve yeniden seçildi ve 2019 yılına kadar Konyaaltı Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Bu süre zarfında dört dönem boyunca Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı, Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) Başkanlığı, Konyaaltı Turizm Eğitim ve Kültür Vakfı (KONTEV) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Konyaaltı Kent Konseyi Başkanlığı görevlerini yürüttü.

20 yıllık siyasi hayatını anlattığı “Ben Bu Şehre Aşığım” adlı kitabını yazdı.

31 Mart 2019 tarihinde düzenlenen yerel seçimlerde Millet İttifakı'nın adayı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi.

COVID-19 pandemisi sırasında koronavirüse yakalandı ve 8 Eylül 2020 tarihinde yoğun bakıma alındı.

MUHİTTİN BÖCEK'İN SON SAĞLIK DURUMU NASIL?

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Akdeniz Üniversitesi'ndeki tedavisine devam ediliyor.

Hastane yetkilileri ve doktorlar tarafından yapılan açıklamada, Böcek'in sağlık durumunun geçen haftaya göre daha iyi olduğu ancak uyandırılmasının şu evrede söz konusu olmadığı belirtildi.

Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alınmış, sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutulmuştu.

ASTIM VE AKCİĞERDE YIRTILMA

Astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Böcek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.