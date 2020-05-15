Musa Demirci kimdir, neden öldü? Musa Demirci kaç yaşındaydı?

Musa Demirci kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Eski Tarım ve Orman Bakanı olan Musa Demirci aynı zamanda 19, 20, 21. dönem Sivas Milletvekilliği görevlerini yürütmüştü. Bir süredir Ankara'da beyin kanaması nedeniyle hastanede tedavi gören Musa Demirci hayatını kaybetti. Peki Musa Demirci kimdir, kaç yaşında aslen nereli?

MUSA DEMİRCİ KİMDİR NEDEN ÖLDÜ?

Musa Demirci, 1942 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Eğitimini, Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde tamamlayarak mezun oldu.

İş hayatında, Sivas Teknik Ziraat Müdürlüğü teknik elemanı ve Başmühendisliği, Kahramanmaraş ve Erzurum Teknik Ziraat Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ve Genel Müdür Başyardımcılığı, Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığı Aydın İl Müdürü olarak çalıştı.



20 Ekim 1991 ve 24 Aralık 1995 tarihlerinde yapılan genel seçimlerde Refah Partisi (RP) Sivas Milletvekili seçildi. Necmettin Erbakan'ın 28 Haziran 1996 tarihinde kurmuş olduğu 54. Hükümet'te Tarım ve Köy işleri Bakanı olarak atandı. Bakanlık görevini İsmet Attila'dan devraldı. 29 Haziran 1996 tarihine kadar Tarım ve Köy işleri Bakanlığı görevini sürdürdü. Bakanlık görevini Mustafa Rüştü Taşar'a devretti. 18 Nisan 1999 (21. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde üçüncü defa Fazilet Partisi Sivas Milletvekili seçildi.



Aynı zaman da Musa Demirci, evli ve üç çocuk babasıydı.

MUSA DEMİRCİ NEDEN ÖLDÜ?

Tarım ve Köy İşleri Bakanı olarak görev yapan 19, 20, 21'inci Dönem Sivas Milletvekili Demirci, beyin kanaması nedeniyle bir süredir Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.