Müslim’in hamile yeğeni teslim oldu

Bölücü terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’nin üst düzey kadrosundaki çözülmeler devam ediyor. PKK’nın Suriye’deki kolu PYD/YPG’nin elebaşlarından Salih Müslim’in yeğeni “Viyan Şervan” kod adlı Dalya Mahmut Müslim (21), ikna çalışmaları sonucu Mersin’de teslim oldu. Kırmızı kategoride aranan “Esma Samur” kod adlı PKK’lı terörist Gülten Alataş’ın yakın korumalığını yapan Dalya Mahmut Müslim’in hamile olduğu, eşinin de teslim olduğu öğrenildi. Böylece yılbaşından bu yana yürütülen ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist sayısı 110’a ulaştı.



Korumalık yaptı



İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; 2013 yılında Suriye’nin Ayn el-Arab (Kobani) bölgesinden örgüte katılan ve o dönemden bu yana Suriye-Kamışlı’da örgüt unsurlarına şoförlük ve korumalık yapan Müslim’in teslim olması için ikna çalışması yürütüldü. Polisin çalışması sonucu ikna edilen Müslim, 15 Temmuz’da öğle saatlerinde Mersin Emniyet Müdrlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne teslim oldu.



Müslim, emniyetteki ilk ifadesinde, bölücü terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’nin sözde sözcüsü Salih Müslim’in öz yeğeni olduğunu, Suriye’de faaliyet gösteren ve kırmızı kategoride aranan “Esma Samur” kod adlı terörist Gülten Altaş’ın da yakın korumalığını yaptığını belirtti.



Eşi de teslim oldu



Ayrıca Müslim’in babası Mahmut Müslim’in de Ayn el-Arab’da PYD/YPG içinde faaliyet yürüttüğü öğrenildi. Böylece yılbaşından bu yana yürütülen ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist sayısı 110’a ulaştı.



Terörist Dalya Mahmut Müslim’in hamile olduğu öğrenildi. Dalya Mahmut Müslim’in teslim olmasının ardından eşinin de güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. Gözaltında olan Dalya Mahmut Müslim’in, 2013 yılından bu yana örgütte yaşadıklarını, Salih Müslim’i koruyan yapıyı, örgütün Avrupa’daki bağlantılarını, uzantılarını, örgüte yapılan mali ve maddi yardımların kimden geldiğini, ayrıca kamplarda yaşananlar konusunda bilgiler verdiği öğrenildi.



‘Çocuk hediye edeceğim’ demiş



İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK/PYD’li Müslim, emniyetteki ifadesinde, babası Mahmut Müslim’in daha önce “Örgüte bir çocuk hediye edeceğim” sözü verdiğini, bunun üzerine kendisinin 2013’te 14 yaşındayken örgüte katıldığını ve bir süre Kamışlı’daki örgütün çocuk kampında bulunduğunu belirtti.



PKK’nın kadın yapılanması YJA Star karargâhında 7 ay kaldığını kaydeden Müslim, Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan gibi örgüt yöneticilerinin sık sık karargâha geldiklerini, 2-3 gün süren toplantılarda sürekli Türkçe konuşulup kararların Türkçe yazıldığını anlattı