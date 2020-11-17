Mustafa Sarıgül: Türkiye Değişim Hareketi, Türkiye'nin önüne yeni yol açacak

TDH Kurucular Kurulu’nun ilk toplantısı, Ankara'da otelde yapıldı. Toplantıya, TDH lideri Mustafa Sarıgül, eski CHP milletvekili Hasan Aydın ve Kurucular Kurulu üyeleri katıldı. Aralık ayında parti kurmak için İçişleri Bakanlığı’na resmi kuruluş dilekçesi verecek olan kurucular, toplantıda partinin programını, tüzüğü ve yol haritası konusundaki çalışmalara son halini verdi. Toplantının kapanış konuşmasını yapan Hasan Aydın, "Bugün 10, 15, 25 sene genel başkanlık yapmaktadırlar. Onlarca defa yenilgiye uğramalarına rağmen koltuklarında yüzleri kızarmadan oturabilmektedirler. Türkiye Değişim Hareketi'nde iki genel seçimde tek başına iktidara gelemeyen genel başkan, genel başkanlıktan istifa eder. Bunu bir kere Türkiye'de değiştirmemiz lazım" dedi.

'GENEL MERKEZ BİNAMIZ BİTME NOKTASINDA'

Hasan Aydın, basın mensuplarının, kuruluş dilekçelerini İçişleri Bakanlığı'na ne zaman vereceklerini sorması üzerine "Genel merkez binamız bugün, yarın bitme noktasında. Ankara, İstanbul, İzmir il binamız tamam. Bugün burada il başkanlarımız yok. İl başkanları toplantısını önümüzdeki cumartesi ya da ona yakın bir günde yapacağız. Kuruluş dilekçemizi vermeyi 4 Ocak'ta düşünüyorduk. Sayın genel başkanımızın o konudaki heyecanı, bize katmış olduğu enerji, toplumda almış olduğumuz ilgi bunu aralık ayının içine çekmemize neden oldu" diye konuştu.

'BAŞKASININ SOFRASINDAN PAY ALMAYA GELMİYORUZ'

Toplantıya ilişkin yazılı açıklama yapan Mustafa Sarıgül ise yepyeni program ve çarpıcı çözüm önerileri ile herkesi şaşırtacaklarını belirtti. Sarıgül, "Klişeleri ve kalıpları kıracağız. Partimiz sağ sol ayrımının duvarlarına mahkum olmayacak. Biz 83 milyonun partisi olacağız. Göreceksiniz ki hangi ideolojiye hangi dine hangi ırka hangi mezhebe ait olursa olsun tüm vatandaşlarımızla Türkiye Değişim Hareketi arasında bir gönül bağı kurulacak. Çünkü biz samimiyet ve içtenlikle bu ülkenin her insanına kardeşçe gönlümüzü açacağız. Türkiye Değişim Hareketi Türkiye'nin önüne yeni bir yol açacak. Tükenmiş umutları yeniden yeşertecek. Türkiye Değişim Hareketi, şu veya bu partinin seçmenine değil, Türkiye sevdası ile tutuşan her bir vatandaşın gönlüne, desteğine ve gücüne taliptir. Biz başkasının sofrasından pay almaya gelmiyoruz. Biz bu ülkenin tüm insanlarına zengin ve bereketli bir vatan sofrası kurmaya geliyoruz. Bu sofrada herkese yer olacaktır. Bu sofrada herkesin karnı doyacaktır" dedi.