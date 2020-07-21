‘Netflix Türkiye kimseyle görüşmedi’

Türkiye’den gitmeyi neden düşünsünler? Netflix’in daha derin iş birliği ile Türk kültürüne, sanatına dönük daha yüksek hassasiyet göstereceğine inanıyorum” diye yanıt verdi. İddialara göre, Netflix Türkiye’de çekilecek bir dizi için bir yapım şirketi ile anlaştı. İlk bölüm senaryosuna onay veren Kültür ve Turizm Bakanlığı ile RTÜK, ikinci bölümde eşcinsel bir karakterin senaryoya dahil olduğunu görünce çıkarılmasını istedi. Netflix diziyi iptal kararı aldı. Netflix’ten yapılan yazılı açıklamada, “Netflix olarak Türkiye’deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz. Birlikte çalıştığımız birbirinden yetenekli isimlerle gurur duyuyoruz. Şu anda yapım aşamasında olan ve yakında çekimlerine başlanacak projelerimiz için çok heyecanlıyız” denildi.