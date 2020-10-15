O paylaşıma tepki yağdı

İlk mesajını silerek önce “Şahsi twitter hesabımda yaptığım paylaşımda kullandığım ibare maksadı aşan bir şekilde yorumlandı ve bundan büyük bir üzüntü duymaktayım. Gayem, AYM’nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı. Demokrasi dışı tüm oluşum, araç ve teşebbüsleri ima etmem asla söz konusu değildir” açıklaması yapan Yıldırım, konuya ilişkin AYM Başkanlığı’nın açıklaması ve yapılan istifa çağrıları üzerine bu kez “özür” diledi.

Darbe göndermesi

İlk derece mahkemesinin Berberoğlu kararına uymama tavrı üzerine dün değerlendirme toplantısı yapan AYM de şu açıklamayı yayınladı: “AYM’nin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar AYM’nin kurumsal görüşünü yansıtmaz. AYM 15 Temmuz 2016 gecesi yaptığı basın açıklamasında ifade ettiği gibi anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddetmekte ve demokratik hukuk devletinin yanında durmaktadır.”

Bu açıklamadan kısa süre sonra da Yıldırım’dan yazılı özür açıklaması geldi. Yıldırım, açıklamasında şöyle dedi:

“Dün (önceki) gece paylaştığım mesajda maksadını aşan ifadeler kullanmış olmaktan dolayı üzüntü duymaktayım. Kasıtlı olarak hukuk veya demokrasi dışı bir olguya atıf yapmam söz konusu değildir. Hukuk ve demokrasi karşıtı her türlü girişimin karşısında olduğum izahtan varestedir. Mesai sonrası AYM bahçesinde yaptığım yürüyüşün ardından çektiğim fotoğrafı hukuk dışı herhangi bir imada bulunmaksızın paylaştım. Kasıtlı olarak demokrasi ve hukuk dışı hiçbir imada bulunmayacağım şahsımı tanıyan herkesçe malumdur. Ancak insani bir yanılgı ile yanlış yorumlanmaya müsait şekilde paylaştığım mesaj dolayısıyla kamuoyundan özür diliyorum.”

‘Darbeci refleksi’

Siyasilerin, Yıldırım’ın “ışıklar yanıyor” paylaşımının hemen ardından başlayan ve dün de devam eden tepkileri ise özetle şöyle:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Darbeci reflekslerin gölgesindeki söylemler kabul edilemez. Bu ülkede darbeci karanlık kafaları aydınlatacak ışığın anahtarı tektir ve o da Aziz Milletimizin iradesidir. Gereken her durumda o irade sağduyu ile ışıkları açar ve lüzumsuzsa da kapar.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Vesayet özlemi içinde olanlar, hukuk adına konuşma ehliyetini yitirirler. Işıkları Millet açar, Millet kapatır. AYM anayasal bir organ, saygın bir kurum. AYM’nin saygınlığını, başta o mahkemenin üyesinin koruması gerekir. Yargı mensupları kararlarıyla konuşur.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: AYM üyeleri arasında belli ki vesayet özlemi çekenler var. Kimse merak etmesin; milletimiz feraset sahibidir, lüzumsuz ışıkları söndürmeyi iyi bilir

İstifa çağrısı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Dün ‘Genelkurmay’ın ışıkları yanıyor’ diyerek darbecilere selam çakanların bugün görevini üstlenenler bir saniye durmasın, istifa etsin!”

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy: Hesabı kilitlemek yetmez. Derhal istifa edin!

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: Vesayet özlemine milletimizin tepkisi böyle hesabı kilitletir. Ama yetmez, istifa gerekir, bekliyoruz.

Kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Demokrasimizi kimse tehdit edemez. Bir Anayasa Mahkemesi üyesi Türkiye’nin hukuk güvenliğini ihlal edemez. Cunta ağzıyla konuşanların anayasal düzenimizi hedef almasına müsaade etmeyeceğiz. Darbeci zihniyetin kurumlarımızda olmasına tahammül edemeyiz.