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30.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Ortak Merkez bugün açılıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile telefonda görüştü. Akar, Hasanov ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Zakir Hasanov ile savunma ve güvenlik konularında yaptıklarımız ve yapacaklarımız konusunda değerlendirmelerde bulunduk” ifadelerini kullandı.

Ortak Merkez bugün açılıyor

Görüşmede, Türk ve Rus askerlerinden oluşan Ortak Merkez’in gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Akar, şunları söyledi: “Karabağ’da ateşkesi gözetmek ve denetlemek maksadıyla oluşturulacak Türk-Rus Ortak Merkezi’ne ilişkin mutabakat zaptını Rus mevkidaşım Şoygu ile 11 Kasım 2020’de imzalamıştık. Ortak Merkez’in oluşturulmasına yönelik çalışmalar tamamlandı. Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı Ortak Merkez, yarın (bugün) faaliyetlerine başlayacak. Zakir Hasanov ile de son durumu değerlendirdik ve hayırlı olsun dileklerimizi karşılıklı olarak ilettik. Bir general ve 38 personelimizin görev yapacağı ortak merkezin bölgede ateşkesin sürekliliği ile barış ve istikrarın sağlanması büyük katkılar sunacağına inanıyoruz. Türk ve Rus askerlerinin bulunacağı bu Ortak Merkez’in çalışmalarıyla faaliyetlerimiz yoğunlaşacak ve Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar müdafaa etme görevimizi yerine getireceğiz. Bir millet iki devlet anlayışı ile bugüne kadar Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz.”

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