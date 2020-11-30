'Ortak paydamız Türk milletidir'

Cumhur İttifakı’nın sadece seçimlerde belirli bir başarıyı yakalayıp, parlamento aritmetiğini belirlemek üzere kurulmadığını ifade eden Yalçın şunları kaydetti: “İttifak, çok amaçlı ve uzun vadeli siyasi hedefleri barındırıyor. Sadece AK Parti ve MHP için siyasi bir anlam ifade etmiyor, bunun yanında toplumsal hayatın ve devlet hayatının bütününü kapsıyor. Cumhur İttifakı, Türkiye’nin önündeki yüzyılını kuşatacak bir siyaset ortaklığıdır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin ifade ettiği gibi ‘Cumhur İttifakı siyaseti pazarlık üzerine inşa etmemiştir. Cumhur İttifakı al-ver süreciyle kurulmamıştır.’ Cumhur İttifakı’nın ortak paydası mevki-makam hırsı değil, Türk milletinin tarihi ve dokunulmaz haklarıdır... Görüldü ki MHP devrede olunca bütün kirli hesaplar bozuldu, bütün umutsuzluklar son buldu. MHP’nin yapıcı ve sorumlu siyaset anlayışıyla Türkiye rahatladı, muarızlarımız hayal kırıklığına uğradı, düşmanlarımız da yıkıldı.”