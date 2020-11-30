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30.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

'Ortak paydamız Türk milletidir'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Cumhur İttifakı’nın ortak paydasının Türk milletinin tarihi ve dokunulmaz hakları olduğunu belirterek, “Genel Başkanımızın Sayın Cumhurbaşkanımızla olan hukuku Türkiye düşmanlarının kafalarının almayacağı kadar tutarlı, dengeli, hesapsız, plansız, ilkeli, karşılıklı hürmet ve muhabbete dayalıdır” dedi.

'Ortak paydamız Türk milletidir'

 

Cumhur İttifakı’nın sadece seçimlerde belirli bir başarıyı yakalayıp, parlamento aritmetiğini belirlemek üzere kurulmadığını ifade eden Yalçın şunları kaydetti: “İttifak, çok amaçlı ve uzun vadeli siyasi hedefleri barındırıyor. Sadece AK Parti ve MHP için siyasi bir anlam ifade etmiyor, bunun yanında toplumsal hayatın ve devlet hayatının bütününü kapsıyor. Cumhur İttifakı, Türkiye’nin önündeki yüzyılını kuşatacak bir siyaset ortaklığıdır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin ifade ettiği gibi ‘Cumhur İttifakı siyaseti pazarlık üzerine inşa etmemiştir. Cumhur İttifakı al-ver süreciyle kurulmamıştır.’ Cumhur İttifakı’nın ortak paydası mevki-makam hırsı değil, Türk milletinin tarihi ve dokunulmaz haklarıdır... Görüldü ki MHP devrede olunca bütün kirli hesaplar bozuldu, bütün umutsuzluklar son buldu. MHP’nin yapıcı ve sorumlu siyaset anlayışıyla Türkiye rahatladı, muarızlarımız hayal kırıklığına uğradı, düşmanlarımız da yıkıldı.”

Tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında bıçakladıAydın'ın Nazilli ilçesinde, Ümit D. (25), tartıştığı kız arkadaşı Rüya Yılmaz'ı (23) sokak ortasında bacağından bıçaklayarak yaraladı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ümit D.'nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Ben gururluyum, yapmayın etmeyin memleketten gidin dedim bıçakladım" ifadelerine yer verdiği görüldü.
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