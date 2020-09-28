Oruç Reis limandan çıktı

Türkiye’nin 29 Eylül’de Akdeniz açıklarında yapılacak tatbikat için Navtex ilan etmesinin ardından Oruç Reis de gece saatlerinde limandan ayrılarak, Antalya açıklarına demirledi. Göreve başladığı 10 Ağustos’tan bu yana Akdeniz’de 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik tarama yapan Oruç Reis’in faaliyetine devam etmek için görev beklediği öğrenildi.