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28.09.2020 - 07:00 | | ANTALYA DHA

Oruç Reis limandan çıktı

Doğu Akdeniz’de sismik arama faaliyeti gerçekleştiren Oruç Reis sismik araştırma gemisi, bakım ve ikmal için geldiği Antalya Limanı’ndan ayrılarak Antalya açıklarına demirledi.

Oruç Reis limandan çıktı

Türkiye’nin 29 Eylül’de Akdeniz açıklarında yapılacak tatbikat için Navtex ilan etmesinin ardından Oruç Reis de gece saatlerinde limandan ayrılarak, Antalya açıklarına demirledi. Göreve başladığı 10 Ağustos’tan bu yana Akdeniz’de 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik tarama yapan Oruç Reis’in faaliyetine devam etmek için görev beklediği öğrenildi.

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