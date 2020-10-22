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22.10.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

Özdağ hakkında suç duyurusu

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, bir televizyon programında kendisine ‘FETÖ’cü’ diyen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu.

Özdağ hakkında suç duyurusu
ELİF ALTIN İstanbul

Kavuncu, hakarete uğradığını belirterek, Özdağı’ı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet etti. İYİ Parti İstanbul ilçe başkanları ve üyeleriyle birlikte dün İstanbul Adalet Sarayı’na gelen Buğra Kavuncu, suç duyurusu dilekçesini savcılığa sundu. Kavuncu adliyede yaptığı basın açıklamasında, “Biz hakkımızı, haklarımızı hep hukuk dahilinde aradık. İftiracılar TV kanallarında, biz adalet kapılarındayız. Benim çocukluğumdan beri yaşadığım hayat gün gibi ortadadır. Dolayısıyla bizimle alakalı en ufak bir tereddüdünüz ve şüpheniz olmasın” ifadelerini kullandı.

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, “İstanbul’un 39 ilçesi imza vererek ihraç istedi. 81 il başkanımız da suç duyurusunda bulunarak aynı şeyi yapacak” dedi.

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