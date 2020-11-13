Özdağ için karar haftaya verilecek

Özdağ, önceki gün TBMM’de düzenlediği basın toplantısında CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu’nu kaynak göstererek, İYİ Parti’nin CHP, SP ve HDP ile anayasa taslağı çalışması yaptığını ayrıca İYİ Parti’nin, AK Parti’nin yürüttüğü anayasa çalışmasına katıldığını öne sürmüştü. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklama ile Özdağ’ı yalanlamıştı. Özdağ’ın, HDP ve İYİ Parti’nin ortak anayasa taslağı hazırladığı iddiasına parti yönetiminin tepkisi sert oldu. “İYİ Parti” adına basın bürosu aracılığıyla yapılan açıklamada, Özdağ’ın iddiaları için, “psikolojik sorun” vurgusu yapılırken, “O sorunun çözümü de siyasette değil, psikiyatri bilimindedir” denildi. Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da, “İYİ Parti’nin gizli ilişkileri ve gizli ajandaları yoktur. İYİ Parti’ye yönelttiği bu iftiranın elbette ki bir bedeli olacaktır. Kendisine pazar arayan bir işportacı gibi davranıyor” ifadesini kullandı.

Akşener: Hiçbir partiyle anayasa çalışmamız yoktur

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bilecik’te Belediye Başkanı Semih Şahin’i ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akşener, Ümit Özdağ’ın açıklamalarına ilişkin, şunları söyledi: “Biz HDP ile CHP ile Saadet Partisi ile herhangi bir anayasa çalışması yapmadık. Daha ilginç bir şey vardı, AK Parti ile de anayasa çalışması yapıyormuşuz. Yani bir tarafta HDP’yle bir tarafta da AK Parti ile yapıyormuşuz. İYİ Parti Genel Başkanı olarak söylüyorum; hiçbir siyasi oluşum, platform, şahıs, partiyle herhangi bir anayasa çalışmamız yoktur, nokta.”-BİLECİK AA