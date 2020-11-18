Özdağ, savunmasında Akşener’i suçladı: Millet ittifakı tam bir hezimet

Özdağ, savunmasında, “FETÖ’cü” iddiasında bulunduğu İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun Akşener’den sonra genel başkan olacağını öne sürdü. Özdağ, Akşener’e hitaben özetle şunları kaydetti: “İYİ Parti’nin fikri eksenini, sürekli yaptığım baskılarla ucundan tuttuğunuz Gökalp-Atatürk-Türkeş çizgisindeki Türk milliyetçiliğinden tamamen uzaklaştırarak liberal bir eksene oturtma kararı aldınız.”

İYİ Parti’nin 2023’te iktidara gelme iddiasını taşıması için yerel seçime tek başına girmesi gerektiğini Akşener’e ilettiğini belirten Özdağ, “Eğer İYİ Parti ve CHP ayrı ayrı seçime girselerdi, AKP ve MHP de ayrı partiler olarak seçime gireceklerdi. Özetle, sizin ve İYİ Parti divan üyelerinin İYİ Parti teşkilat ve seçmenine güvenmemeniz Cumhur İttifakının yeniden kurulmasına neden olmuştur. CHP ile yapılan pazarlık, ortaya çok kötü bir sonuç çıkardı. Kılıçdaroğlu’na boş kağıt verseydiniz, daha iyi bir liste alırdık. Yerel seçim sonuçları İYİ Parti için tam bir hezimet oldu” dedi.



‘İhraç da istifa da yanlış’



Kurultayda dağıtılan, “oy verilmeyecekler” listesinde adı olan İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel ise, Koncuk’un istifasını değerlendirirken, istifanın tek taraflı irade beyanı olsa da seçmenin yüzüstü bırakılmaması gerektiğini söyledi. Erel, “İhraç da yanlış istifa da yanlış” ifadesini kullandı.