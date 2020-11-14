Özdağ, yazılı savunma verdi

Edinilen bilgiye göre; Özdağ savunmasını iki başlıkta yaptı. Özdağ, Kavuncu için daha önce yaptığı ve disipline sevk edilmesine yol açan “FETÖ’nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk İş Adamları Derneği’nin başkan yardımcılığını yapmış” ifadesine açıklık getirdi. Özdağ’ın TBMM’de yaptığı basın toplantısındaki açıklamalarına da savunmasında yer verdiği öğrenildi. Özdağ, 11 sayfalık savunmasına ilişkin, “Savunmamı ilettim, teslim ettim. Disiplin Kurulu toplandığı zaman açıklama yapacağım” ifadesini kullandı.



Özdağ, savunmasını ilettikten sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 2016’da kendisi için Twitter’da yazdığı “Grup kararı alınması mümkün olmayan bir konuda fikrini ifade etti diye Özdağ ihraç istemiyle MDK’na sevk edildi. Majestenin demokrasisi!” mesajını paylaştı.



Özdağ, Akşener’in bu mesajı yeniden paylaşırken; “Siz de tüzüğe aykırı biçimde il ve ilçe başkanlarını imza vermeye zorlayarak siyasal linç ile ve hakaret ederek müşterek disiplin kuruluna sevk ettiniz. Benim vicdanım Allah, tarih ve Türk Milleti önünde rahat. Ya sizin demokrat olduğunu iddia ettiğiniz vicdanınız rahat mı?” ifadesini kullandı.