07.02.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Özdağ’a saldırı iddianamesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a yönelik saldırıyla ilgili soruşturmasını tamamlayarak, iddianame düzenledi.
İddianamede, Abdurrahman G, Berke A, Gülahmet T, Kadir H. ve Muhammet Raşit G. şüpheli, Özdağ ile birlikte şoförü Bayram Polat müşteki olarak yer aldı. Şüpheliler hakkında “Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit” ve “Silahla kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama” suçlarından 11 yıl 9’ar aya kadar hapis cezası talep edildi. Özdağ, 15 Ocak’ta evinin önünde saldırıya uğramış, olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli 19 Ocak, üç şüpheli ise 28 Ocak’ta sulh ceza hakimliklerince tutuklanmıştı.
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