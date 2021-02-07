Özdağ’a saldırı iddianamesi

İddianamede, Abdurrahman G, Berke A, Gülahmet T, Kadir H. ve Muhammet Raşit G. şüpheli, Özdağ ile birlikte şoförü Bayram Polat müşteki olarak yer aldı. Şüpheliler hakkında “Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit” ve “Silahla kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama” suçlarından 11 yıl 9’ar aya kadar hapis cezası talep edildi. Özdağ, 15 Ocak’ta evinin önünde saldırıya uğramış, olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli 19 Ocak, üç şüpheli ise 28 Ocak’ta sulh ceza hakimliklerince tutuklanmıştı.